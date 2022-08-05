Дом вверх дном

Хотите побродить по потолку? Тогда вам в перевернутый дом!

О том, что в столице появился дом вверх тормашками, прочитала в городском паблике. Захотелось испробовать на себе: на фото ходящие по «потолку» люди выглядели забавно.

Отправились на поиски заведения. И вот тут оказалась закавыка: адрес значится Туран, 4⁄2, это вроде как Центральный парк, но при этом написано, что дом находится на набережной. Бросив якорь на парковке у входа в парк, огляделись – дома нет. Дали круг до теннисного центра – не нашли. Обошли по периметру – тоже нет. Да что ж такое?! Мало того, что дом перевернутый, еще и, судя по всему, невидимый. Решили: зайдем в прямом смысле с другой стороны. Объехали парк, приступили к поискам со стороны ЖК «Гранд Алатау», брели, брели, аж до рыбы-моста. И вдруг через реку увидели упирающуюся в землю крышу!

В общем, для тех, кто так же, как и мы, готов заблудиться в трех соснах, поясняю: к дому действительно проще подобраться со стороны центрального входа по проспекту Туран. Просто мы до него чуть не дошли, не догадались заглянуть за фонтан и дойти до другого конца рыбы-моста.

А что же сам дом? А он классный, как сказал сын. Правда, я почему-то думала, что построен исключительно с целью позабавить, а оказалось, что это еще и доходный дом: входной билет – от тысячи до двух, бесплатно людям с ограниченными возможностями. Как по мне, то дороговато, 500 тенге с носа было бы вполне достаточно.

С другой стороны, домик и правда симпатичный. Подходишь к нему, и уже какой-то азарт охватывает: машина над головой висит, колесами в зеленую лужайку, которая парит в воздухе. Поднимаешься по лесенке мимо растущих вниз головками цветов, и вот ты уже внутри – топаешь по потолку.

Признаться, с непривычки даже как-то укачало. Причем в прямом смысле: крыша, на которой зиждется домишко, – конусом, «острием» в землю, и домик ощутимо покачивает. Упасть не упадет (тьфу-тьфу), но легкое напряжение у особо чувствительных может возникнуть.

Интерьер выполнен вполне неплохо, все в натуральную величину и детально. Открываешь холодильник, а там намертво зафиксированные вверх ногами баночки со сметаной, кефир, овощи. Одеяло в детской не шелохнется на кроватке, игрушечный замок принцессы манит девчонок рассматривать его с такового вот – кверхуножного – ракурса.

Дети, конечно, в восторге! Они готовы по стенам забраться, чтобы пощупать игрушки и книги, дотянуться до верхних полок кухонного гарнитура, изо­бразить, как моются в душе. Иной раз даже страх брал, когда детвора гроздьями висла на стульях ради этого – а ну как отвалятся эти самые стулья им же на головы? Но все приколочено крепко. Да, честно сказать, я и сама была готова повиснуть ради эффектного кадра.

В общем, хотите прикольных фото – вам сюда. Наблюдала за двумя девушками 30 +: они настолько отдались процессу фотографирования и позирования, что никакой детский восторг не шел в сравнение с их эмоциями.