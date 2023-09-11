Дома все равны

В семье Бейсенбиных уже не одно поколение работает в правоо­хранительных органах. Сегодня их дело продолжает внук Адиль.

Супруги Сагыныш и Кульпан сейчас на пенсии. Оба в звании «полковник». Но даже на заслуженном отдыхе они продолжают трудиться, занимаясь общественной деятельностью. В прошлом году супружеская чета отметила золотую свадьбу, и сегодня они радуются успехам внука, который пошел по их стопам. Ведь именно они положили начало трудовой династии полицейских.

Сагыныш Бейсенбин родился в 1954 году в Целинограде в семье, которая никакого отношения не имела к правоохранительным органам. Он был долгожданным ребенком, поэтому родители и дали ему такое имя. Потом в семье родилось еще четверо детей. Как вспоминает Сагыныш Алькенович, детство у него было нелегкое. Мама заболела, и ее направили на лечение в Алма-Ату. Одному отцу с детьми было тяжело, поэтому старшего сына определили в детский дом, а его младших братьев и сестер – в интернат и Дом малютки. С отцом остался один ребенок.

– Когда вспоминаю о пребывании в детском доме, невольно сжимается сердце. Помню, была эпидемия желтухи, и всем детдомовцам выдавали белый хлеб, халву, а иногда яблоки, которые я сам не ел, а собирал и относил в Дом малютки своим братишке и сестренке, – говорит наш герой.

Спустя пять лет мама вернулась домой после лечения, и Сагыныш Бейсенбин пошел учиться в обычную школу. В 10-м классе познакомился со своей будущей супругой – студенткой педагогического училища Кульпан, которая вместе с подругой снимала комнату в их доме. После окончания школы молодые люди сыграли свадьбу, вскоре у них родилась дочь. Сагыныша призвали в армию, он служил в городе Приозерске Джезказганской области.

– После демобилизации, в 1974 году, секретарь городского комитета комсомола дал мне направление в УВД Акмолинского облисполкома, где я был принят инспектором дорожного надзора ГАИ. Потом меня направили учиться в Алма-Ату на заочное отделение в среднюю специальную школу милиции. После ее окончания присвоили офицерское звание «лейтенант», назначив на должность участкового уполномоченного опорного пункта № 11. Позже трудился в управлении внутренних дел Сарыаркинского района ДВД города Астаны, где дошел до должности заместителя начальника УВД (ныне управление полиции района Сарыарка ДП г. Астана. – Прим. ред.). В декабре 2005 года, прослужив в органах внутренних дел более 33 лет, я вышел на пенсию и сейчас возглавляю общественную организацию Совета ветеранов Сарыаркинского управления полиции, – рассказал Сагыныш Бейсенбин.

Супруга всегда и во всем его поддерживала, и именно он настоял, чтобы она пошла работать в милицию.

– В школе я была дисциплинированная, требовательная и пунктуальная. Меня воспитывала бабушка, и, когда я требовала что-то сделать своих младших сестер и братишек, она всегда говорила: «Доченька, твое место в милиции!». Будто невольно подсказала, кем я должна быть, – отмечает Кульпан Бейсенбина.

Начала она свою профессиональную деятельность в правоо­хранительных органах инспектором детской комнаты милиции линейного отдела на станции Целиноград. Полученные в педагогическом училище теоретические знания ей пригодились в практической работе. Но на этом Кульпан Бейсенбина не остановилась и получила высшее педагогическое образование (к слову, окончила вуз вместе с супругом), а также стала автором методических рекомендаций по работе отделов по делам несовершеннолетних в транспортной милиции.

Она проработала в этой сфере 27 лет, стала заместителем начальника главного управления на транспорте, получила звание «полковник». Перед выходом на заслуженный отдых работала начальником отдела в Комитете уголовно-исполнительной системы, который был в составе Министерства юстиции.

– Мы прошли нелегкий путь. Было немало трудностей, подъе­мов и падений. Но никогда не было желания поменять работу. Я поставила перед собой цель – ни шагу назад, только вперед, – продолжает наша героиня.

У четы Бейсенбиных за плечами более полувека совместной жизни, двое детей, десять внуков, четверо правнуков. Некоторые из них решили продолжить семейную традицию.

– По нашим стопам пошел сын Аллаберген. Он поступил в школу милиции, которая потом стала Алматинской академией МВД. Работал следователем в Астане, в районе «Алматы», потом следователем по особо важным делам в столичном департаменте полиции. Он был одним из лучших следователей, и его пригласили работать в Министерство внут­ренних дел в Девятом департаменте, который занимается расследованием экономических преступлений. Там он дослужился до майора, но по состоянию здоровья не смог продолжить службу и сейчас работает адвокатом, – рассказывает Сагыныш Бейсенбин.

Дело дедушки и бабушки продолжил и внук Адиль, которому недавно исполнилось 23 года.

– Он с детства мечтал быть полицейским, примерял аташкин китель. И вот он воплотил свою мечту в жизнь. Окончил Карагандинскую академию МВД и сейчас работает следователем Сарыаркинского управления полиции в Астане, – говорит Кульпан Бейсенбина.

Они с супругом никогда не настаивали, чтобы дети и внуки стали полицейскими. Решение каждый принимал самостоятельно.

– У нас всегда была интерес­ная семья. Когда мы выходили из квартиры все вместе – я, муж и сын, все в форме, то многие думали, что у нас там опорный пункт, – смеется Кульпан Бейсенбина.

Они с супругом были в одном звании, и дома тоже всегда царило равноправие.

– Вместе мы – дружная семья. Никогда не делим домашние дела на мужские и женские. Всегда поддерживаем друг друга, – делится Кульпан Бейсенбина.

Это, по ее словам, – самое главное в любом союзе. Просто жить вместе еще не значит быть настоя­щей семьей. Главные семейные ценности – это взаимопонимание, поддержка и доверие, причем не только по отношению друг к другу, но и к своим детям, а теперь уже и внукам.