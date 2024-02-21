Домой вернулись с победами

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Дмитрий Норкин

Казахстанские легкоатлеты выиграли в Тегеране 12 медалей.

фото kazsports.kz

В столице Ирана завершился XI чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях. Для нашей сборной эти континентальные игры оказались более чем успешными: казахстанские спортсмены выиграли четыре золотые, две серебряные и шесть бронзовых наград.

Награды высшего достоинства в копилку сборной Казахстана в первые дни состязаний принесли Елизавета Матвеева (прыжки в высоту) и Давид Ефремов (бег на 60 м с препятствиями). А в заключительный день казахстанцы победили в обеих эстафетах 4 х 400 м. В мужской части соревнований «золото» выиграли Андрей Соколов, Эльнор Мухитдинов, Ефим Тарасов и Вячеслав Земс, а в женской – Аделина Земс, Анна Шумило, Мария Шувалова и Кристина Кондрашова.

Серебряными призерами первенства Азии стали Иван Иванов (метание ядра) и Ольга Сафронова (бег на 60 м). Бронзовые же награды нашей стране принесли Аяна Болатбеккызы (бег на 1 500 м), Мария Ефремова (тройной прыжок), Акбаян Нурмамет (бег на 800 м), Алина Чистякова (многоборье), Ефим Тарасов (бег на 400 м) и Максим Фроловский (бег на 3 000 м). Всего в Тегеране выступили 29 отечественных атлетов.

Напомним, что в прошлом году аналогичные соревнования прошли в Астане в легкоатлетическом комплексе Qazaqstan. Тогда сборная Казах­стана, выиграв шесть золотых, три серебряные и три бронзовые награды, заняла второе место в общем зачете.

#Спорт #чемпионат #Тегеран #легкая атлетика

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