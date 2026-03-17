Дональд Трамп пригрозил сменой власти на Кубе

Айман Аманжолова
корреспондент

Трамп заявил, что «взятие Кубы» будет для него честью

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Президент США Дональд Трамп заявил, что для него будет большой честью «взять Кубу». В разговоре с журналистами он добавил, что не может сказать, пойдут ли Соединенные Штаты по сценарию Венесуэлы или Ирана, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ.

«Думаю, я могу делать с ней все, что захочу. Если хотите знать правду, то сейчас это очень ослабленная страна»,— сказал господин Трамп (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

13 марта Bloomberg со ссылкой на источники писало, что цель Дональда Трампа - смена власти на Кубе. По словам одного из собеседников агентства, администрация президента США считает, что президент Кубы Мигель Диас-Канель не способен осуществить политические и экономические преобразования.

Ранее сообщалось о полном блэкауте на Кубе. 

#США #Трамп #Куба

