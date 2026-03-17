Энергетический кризис в этом государстве усугубился в условиях нефтяной блокады США

На Кубе произошло полное отключение электроэнергии, сообщил государственный оператор электросетей UNE в понедельник, 16 марта. Таким образом, без электричества осталось все население острова - около 10 млн человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Dw.com

"В настоящее время принимаются меры для восстановления электроснабжения", - говорится в микроблоге X компании UNE.

Между тем агентство Reuters напоминает, что нынешнему блэкауту на Кубе предшествовала целая серия отключений электроэнергии. В некоторых случаях кубинцы оказывались без электроснабжения на несколько суток.

На фоне этого в выходные, 14 и 15 марта, в стране прошли протесты, вылившиеся в некоторых местах в уличные беспорядки. Так, в ночь на 14 марта группа протестующих напала на штаб-квартиру правящей Коммунистической партии в городе Морон.

Экономический и энергетический кризис на Кубе значительно усугубился из-за нефтяной блокады со стороны США. Энергоснабжение острова осуществляется в основном за счет устаревших нефтяных электростанций. До недавнего времени главным поставщиком нефти на Кубу являлась Венесуэла. Однако после атаки Соединенных Штатов на эту страну и захвата ее правителя Николаса Мадуро в январе текущего года Каракас прекратил поставки нефти кубинцам.

Кроме того, Вашингтон пригрозил ввести повышенные пошлины в отношении стран, которые станут продавать Кубе нефть, напоминает агентство Reuters. Президент США Дональд Трамп также заявил, что Куба станет следующим пунктом в его повестке после войны с Ираном и свержения Николаса Мадуро.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в начале февраля осудил блокаду США как "фашистскую, преступную и направленную на совершение геноцида". 13 марта, однако, он сообщил о начале переговоров с США, впервые официально признав эти контакты в условиях усугубившегося энергетического кризиса.

Как передала 16 марта газета The New York Times, Дональд Трамп, общаясь с журналистами в этот день, выразил мнение, что "он удостоится чести взять Кубу".

"Взять Кубу. Я имею в виду, освободить ее, взять ее. Думаю, что смогу сделать с ней все, что захочу. Сейчас это очень ослабленная страна", - цитирует издание главу Белого дома.

В интервью телеканалу NBC News, опубликованном утром 16 марта, заместитель премьер-министра Кубы Оскар Перес-Олива указал, что "Куба готова к гибким торговым отношениям с компаниями из США, а также проживающими в США кубинцами и их потомками".

