Блэкаут национального масштаба: всё население Кубы осталось без электричества

В мире
Айман Аманжолова
корреспондент

Энергетический кризис в этом государстве усугубился в условиях нефтяной блокады США

Фото: Yamil Lage/AFP

На Кубе произошло полное отключение электроэнергии, сообщил государственный оператор электросетей UNE в понедельник, 16 марта. Таким образом, без электричества осталось все население острова - около 10 млн человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Dw.com

"В настоящее время принимаются меры для восстановления электроснабжения", - говорится в микроблоге X компании UNE.

Между тем агентство Reuters напоминает, что нынешнему блэкауту на Кубе предшествовала целая серия отключений электроэнергии. В некоторых случаях кубинцы оказывались без электроснабжения на несколько суток.

На фоне этого в выходные, 14 и 15 марта, в стране прошли протесты, вылившиеся в некоторых местах в уличные беспорядки. Так, в ночь на 14 марта группа протестующих напала на штаб-квартиру правящей Коммунистической партии в городе Морон.

Экономический и энергетический кризис на Кубе значительно усугубился из-за нефтяной блокады со стороны США. Энергоснабжение острова осуществляется в основном за счет устаревших нефтяных электростанций. До недавнего времени главным поставщиком нефти на Кубу являлась Венесуэла. Однако после атаки Соединенных Штатов на эту страну и захвата ее правителя Николаса Мадуро в январе текущего года Каракас прекратил поставки нефти кубинцам.

Кроме того, Вашингтон пригрозил ввести повышенные пошлины в отношении стран, которые станут продавать Кубе нефть, напоминает агентство Reuters. Президент США Дональд Трамп также заявил, что Куба станет следующим пунктом в его повестке после войны с Ираном и свержения Николаса Мадуро.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в начале февраля осудил блокаду США как "фашистскую, преступную и направленную на совершение геноцида". 13 марта, однако, он сообщил о начале переговоров с США, впервые официально признав эти контакты в условиях усугубившегося энергетического кризиса.

Как передала 16 марта газета The New York Times, Дональд Трамп, общаясь с журналистами в этот день, выразил мнение, что "он удостоится чести взять Кубу".

"Взять Кубу. Я имею в виду, освободить ее, взять ее. Думаю, что смогу сделать с ней все, что захочу. Сейчас это очень ослабленная страна", - цитирует издание главу Белого дома.

В интервью телеканалу NBC News, опубликованном утром 16 марта, заместитель премьер-министра Кубы Оскар Перес-Олива указал, что "Куба готова к гибким торговым отношениям с компаниями из США, а также проживающими в США кубинцами и их потомками".
 

 

#Куба #электричество #блэкаут #кризис

Популярное

Все
Креативное дрон-шоу
Каратэ высшей пробы
Военнослужащие всегда придут на помощь
Золотой график побед
Декаду открыли новосельем
Экзамен в Италии сдан на отлично
На турецком помосте
Серебряный марафон в Номи
Итоги референдума подтвердили поддержку курса Президента страны
Если дважды не войти, то хотя бы дважды использовать
Сокращают дефицит пастбищ
Рыбакина и Данилина обновили рекорды
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта
Ставка на рентабельность
Безграничная сила женщины
Предприниматели поддержали «Наурыз Fest»
Палата рассмотрит поправки в Трудовой кодекс
Указ Президента Республики Казахстан Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2026 года
«Бриллиантовые» сердца
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Более 18 млн квадратных метров жилья построят в 2026 году в Казахстане
Жителям Карагандинской области вернут более 3,1 млрд тенге за коммунальные услуги
Бег от истории или от себя?
Группа «Иванушки International» сменила название
Что предлагают изменить в Налоговом Кодексе Казахстана
За 2 года в Казахстане модернизируют 124 ж/д вокзала: 36 уже обновлены
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Ваш выбор не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию – Токаев обратился к молодежи
В ряде регионов Казахстана ограничили движение на республиканских трассах
Крупная афера раскрыта в спецЦОНе
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Алмаз Джумакеев назначен заместителем министра обороны РК
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Слово о замечательном человеке
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей

Читайте также

Арабские страны намерены создать общую армию
В Иране нет интернета уже более двух недель
Япония высвобождает частные запасы нефти
В ОАЭ атакован порт Фуджайра

