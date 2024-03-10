Больше сердце: донор спас жизни трем людям

Здравоохранение
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Трем пациентам пересажены почки и сердце одного органного донора, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

«Команда высококвалифицированых врачей в составе трансплантологов, кардиохирургов, анестезиологов и медицинских сестер Национального научного онкологического центра и Кардиохирургического центра г.Астана прибыла на борту санавиации в Павлодарскую область. Параллельно в городе Астана, отобранные программой реципиенты, стоявшие в листе ожидания, были приглашены для сдачи дополнительных анализов», - говорится в сообщении Минздрава РК.

По результату прохождения медицинского обследования и по решению комиссии определён 26-летний реципиент. Он находился на гемодиализе на протяжении 6 лет с диагнозом «V терминальная стадия почки».

В Национальном научном онкологическом центре в городе Астана врачи успешно провели взрослому пациенту кадаверную трансплантацию почки.

«Реципиента перевели в палату, на сегодняшний день его состояние хорошее, стабильное. Почки функционируют в полном объёме», - отметили в ведомстве.

Вторая почка была пересажена ребенку в центре материнства и детства.
Пересадка третьего органа - сердца - была проведена в Кардиохирургическом центре.

#медицина #пересадка органов #трансплантация органов

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