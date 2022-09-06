Общество
Доп-ограбление
Андрей Кратенко

Кто покупал новый автомобиль в автосалоне, особенно после старта программы льготного автокредитования, наверняка ощутил пустоту своего кошелька, после того как на «льготное» авто под давлением автодилеров вынужден был установить не слишком нужное, но очень дорогое дополнительное оборудование.

Кто-то скажет: а что, мол, плохого в действиях автодилеров? Наоборот, приятно, что салон выказывает заботу о клиенте и понуждает его правильно доукомплектовать автомобиль.

Тем более что делает это официальный представитель автозавода. Да, придется переплатить, зато не надо будет самому искать нужный автосервис. Кроме того, вы избежите риска купить подделку и так далее.

С другой стороны, дополнительное оборудование может и не потребоваться вам – каждый автолюбитель подбирает машину для своих целей.

Но даже не это главное. Автосалоны, как правило, делают столь внушительную наценку на так называемые «допы», что мама не горюй. На автосигнализацию эта наценка иногда просто дикая. Такая же картина и с прочими аксессуарами.

Вот почему дилеры так агрессивно навязывают дополнительное оборудование. По этой причине новые машины заметно отличаются (разумеется, в большую сторону) от исходных комплектаций и цен, указанных в прайсе.

Автосалоны порой даже не обсуждают с клиентом потребность в том или ином «допе»: на фоне дефицита машин некоторые продавцы работают с покупателями по принципу «хочешь – бери, не хочешь – проваливай», накидывая к основному прайсу за всевозможную мелочевку один, а то и два миллиона тенге.

Отказаться от дополнительного оборудования, либо вернуть его – зачастую крайне сложная задача. Что же делать в таком случае потребителю?

Вот что говорит в связи с этим руководитель РГУ «Департамент по защите прав потребителей Северо-Казахстанской области Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан» Лазьм Мияшева:

– Комитет по защите прав потребителей и его территориальные подразделения проводят разъяснительную работу среди продавцов автосалонов о недопущении нарушения прав потребителей, о том, что нельзя навязывать покупку дополнительного оборудования (услуг) при покупке новых автомобилей. Комитет по защите прав потребителей и Ассоциация казахстанского автобизнеса подписали также меморандум о взаимодействии в данном направлении. Согласно документу, все обращения на эту тему будут направляться к ним для пресечения подобных случаев и восстановления прав потребителей.

Потребителям необходимо знать, разъясняет Лазьм Мияшева, что согласно статье 42-5 Закона РК «О защите прав потребителей» к обращению потребителя должны быть приложены до­кументы, подтверждающие изложенные в обращении обстоя­тельства, то есть материалы, необходимые для правильного и своевременного рассмотрения, включая фото-, аудио- и видеофиксацию товаров (выполненных работ, оказанных услуг) и дейст­вий продавца (изготовителя, исполнителя), подтверждающие нарушение прав и законных интересов потребителя.

Обращение в суд с иском и участие в судебном процессе налагает ряд обязанностей на каждую сторону. Законодательством предусмотрено, что они в гражданском процессе пользуются равными процессуальными правами и несут равные процессуальные обязанности.

В первую очередь каждая из сторон должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

– Рекомендуем гражданам фиксировать доказательства, подтверждающие нарушение их прав и законных интересов, – сказала в заключение Лазьм Мияшева.

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