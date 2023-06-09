Тренеры-педагоги спортшкол Казахстана начали получать доплаты

В Казахстане профильным педагогам, тренерам-преподавателям специализированных отделений детско-юношеских спортивных школ, специализированных школ-интернатов-колледжей олимпийского резерва, школ-интернатов для одаренных в спорте детей начали выплачивать доплаты за квалификационную категорию, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта.

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В частности, для квалификационной категории педагога-модератора предусмотрена надбавка в 30% от должностного оклада, для педагога-эксперта – 35% от должностного оклада, для педагога-исследователя – 40% и для квалификационной категории педагога-мастера – 50%.



По данным министерства, в стране работают более 66 тысяч специалистов сферы физической культуры и спорта. Среди них – преподаватели, тренеры, методисты и другие сотрудники. Около 42%, или более 28 тысяч из них находятся в сельской местности.



«Развитие массового спорта и физической культуры в стране напрямую связано с подготовкой специалистов и повышением квалификации работников отрасли. Ежегодно около 2 тысяч выпускников школ поступают в вузы по специальности «Физическая культура и спорт».

В образовательные программы университетов добавлены новые дисциплины: «Спортивный менеджмент», «Спортивная психология», «Менеджмент здоровья», «Спортивное право», «Спортивная медицина», «Спортивная журналистика» и другие», – отметил вице-министр культуры и спорта Сарсен Куранбек.