Дополнительные возможности для пациентов

В рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи гражданам предоставляются профилактика, диагностика, лечение и медицинское наблюдение при социально значимых заболеваниях, включая ВИЧ-инфекцию. Среди наиболее важных посылов – предупреждение распространения болезни, повышение информированности населения и формирование ответственного отношения к своему здоровью.

Как отметила заведующая отделом клинического мониторинга Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний Минис­терства здравоохранения Сайранкуль Касымбекова, государство обеспечивает полный комплекс медпомощи в рамках ГОБМП. В первую очередь это профилактические программы для ключевых групп населения и бесплатное тестирование на ВИЧ. При положительном результате человеку предоставляются консультирование и психосоциальная поддержка, которые помогают принять диагноз, получить необходимую информацию и своевременно начать лечение. Особое внимание уделяется профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку, а также доконтактной и постконтактной профилактике для людей, имеющих риск инфицирования.

– Люди, живущие с ВИЧ, получают первичную и специализированную медицинскую помощь, находятся под постоянным диспансерным наблюдением, бесплатно обеспечиваются антиретровирусной терапией и проходят регулярный мониторинг, включая определение вирусной нагрузки, уровня CD4 и другие исследования, – сообщила Сайранкуль Касымбекова.

Практически во всех регионах доступны современные методы лабораторной диагностики, позволяющие своевременно выявлять ВИЧ-инфекцию и контро­лировать эффективность терапии. Казахстан обеспечивает высокий уровень оказания помощи, который по ряду направлений сопоставим с показателями многих стран Организации экономического сотрудничества и развития.

– Следующий этап связан с внедрением инновационных методов профилактики и лечения, которые позволят еще эффективнее предупреждать новые случаи инфицирования, – отметила специалист. – Дальнейшего развития требуют такие направления, как расширение охвата доконтактной профилактикой (PrEP), внедрение самотестирования на ВИЧ и более широкое использование инновационных препаратов длительного действия.

Недавно доконтактная профилактика была включена в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. Этот метод считается одним из самых эффективных в предупреждении ВИЧ-инфекции. При правильном и регулярном приеме препарата эффективность PrEP чрезвычайно высока: риск передачи ВИЧ половым путем снижается примерно на 99%, а среди людей, употребляющих инъекционные наркотики, – не менее чем на 74%.

– Максимальная защита достигается только при строгом соблюдении рекомендаций врача. Если человек принимает препарат регулярно, в организме поддерживается достаточная концентрация действующего вещества, которая препятствует проникновению и размножению вируса даже после возможного контакта с ним. При нерегулярном приеме эффективность профилактики существенно снижается, – пояснила специалист.

К слову, Всемирная организация здравоохранения рассматривает PrEP как один из ключевых инструментов достижения глобальной цели по прекращению эпидемии ВИЧ. Появление новых пролонгированных инъекционных форм препарата открывает дополнительные возможности для людей, которым сложно ежедневно принимать таблетки, делая профилактику удобной и эффективной.

Решение о назначении препарата принимается индивидуально после консультации с медработником. Перед началом профилактики обязательно проводится тестирование на ВИЧ, при необходимости – обследование на вирусные гепатиты и инфекции, передающиеся половым путем. Врач оценивает факторы риска, рассказывает о преимуществах метода, особеннос­тях терапии и важности регулярного приема препарата.

По словам Сайранкуль Касымбековой, программа доконтактной профилактики в Казахстане активно развивается. Если в 2021 году, когда данный препарат только начал внедряться среди ключевых групп населения, ею пользовались 243 человека, то по итогам 2025-го количество получателей профилактики увеличилось до 18 738.

Сейчас рассматривается возможность расширения предоставления PrEP на уровне организаций первичной медико-санитарной помощи, а также развития дифференцированных сервисов, включая дистанционное наблюдение. Это позволит повысить доступность профилактики, особенно для жителей сельских районов. Расширению охвата способствуют информационно-разъяснительная работа, сотрудничество с НПО, а также использование цифровых платформ и соцсетей.