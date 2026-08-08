Каждая десятая медуслуга оказывается дистанционно

Медицина
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Сегодня работа по развитию телемедицины в регионе выходит на международный уровень. Внедряются новые технологии, налажены тесные контакты с зарубежными экспертами. Разработан единый маршрут пациента на всех уровнях оказания медицинской помощи, выстроено взаимо­действие с ведущими республиканскими клиниками. Из 1 045 телемедицинских консультаций, проведенных за семь месяцев этого года, 109 даны специалистами республиканских клиник.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным областного управления здраво­охранения, всего за этот период оказано 898 264 медус­луги, из них 99 204 получены пациен­тами дистанционно. Координатором развития телемедицины определена областная многопрофильная больница. Благодаря отлаженной работе ситуационного центра и кабинета телемедицины, действующих в областных перинатальном центре и детской много­профильной больнице, оказывает­ся системная организационно-методическая и консультативная поддержка медучреждений районного уровня. Эти меры нацелены на снижение материнской и младенческой смертности, обеспечение качест­венной медпомощи беременным женщинам и детям, а также раннее выявление заболеваний и осложнений. По данному направлению сельчане смогли получить 236 консультаций городских врачей дистанционно.

С сентября прошлого года в Теректинском районе стартовал пилотный проект «Онлайн-медицина», в рамках которого четыре единицы медоборудования «Система диагностики здоровья HES-7» переданы во врачебные амбулатории сел Шагатай и Сарыомир, в фельдшерско-акушерский пункт села Узунколь и медпункт села Тонкерис. Такой комплекс позволяет менее чем за 30 минут провести первичную функцио­нальную и лабораторную диагностику здоровья по месту проживания пациента. Всего за этот период оказано 192 услуги, в том числе 30 клинических и 108 диагностических, а также даны 54 консультации. Комплексы интегрированы с медицинской информационной системой Damumed, что позволяет регистрировать результаты обследования в электронном формате и обмениваться данными.

К проекту по идентификации пациентов через систему Face ID подключены 62 медорганизации региона, из которых половина – частные кабинеты и клиники.

#здравоохранение #медицина #проекты #Онлайн медицина

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