Дорога домой Культура 11 января 2024 г. 3:02 9 Дана Аменова Артисты Государственного академического казахского музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева призвали зрителей задуматься о ценности семейных отношений. фото предоставлено театром В новой постановке заслуженного деятеля РК Нурлана Жуманиязова «Патша көңілім, не дейсің?!» по пьесе Куаныша Жиенбая раскрывается тема противостояния разных поколений одной семьи. Как изменилось истинное положение отца в семье? Почему дети после переезда из родного аула в город со временем все реже навещают родственников? Что может заменить тепло родного очага? Артисты предлагают публике поразмышлять над этими вопросами и погрузиться в воспоминания о беззаботном детстве. По сюжету повзрослевшие дети переехали в город и давно не навещали родителей. Главная интрига заключается в том, что глава семьи просит соседа позвонить и сообщить сыновьям и дочери о своей смерти. Родственники собираются в родовом гнезде, где хранятся тайны прошлого. По словам режиссера, спектакль заявлен как комедия, но в постановке присутствуют элементы трагикомедии. Принцип «смех сквозь слезы» реализуется в том, что в некоторых шуточных сценах высмеиваются отдельные человеческие пороки, скрывается глубокая боль от потери близких и возникает ощущение полной безысходности. Сложные семейные связи невольно обостряют конфликт городских и сельских жителей. В череде печальных событий – бесконечные споры между невестками, некоторые отсылки к позиционной борьбе между представителями творческой интеллигенции и приверженцами армейской дисциплины, «призрак» ожившего отца. Все это придает постановке динамичность, эмоциональность и зрелищность. В национальной культуре қара шаңырақ – символ домашнего очага и продолжения рода. Однако вопреки многовековым традициям в современных реалиях семья перестала быть безусловной ценностью и центром притяжения для людей. Престарелые родители часто чувствуют себя одинокими, когда дети начинают самостоятельную жизнь вдали от отчего дома. Отметим, что тема человеческой привязанности, сепарации и возвращения к своим истокам вызвала живой отклик у зрительской аудитории. Харизматичных представителей старшего поколения – супружескую чету Абдрасила и Шамшагуль – сыграли заслуженный деятель РК Акыш Омар и кавалер ордена «Құрмет» Майра Омар. Их персонажи получились обаятельными, не лишенными юмора и самоиронии. – У матерей, по сути, нет возраста и национальности. Они всегда сопереживают своим детям, скучают и молятся за них. В этом и заключается настоящая сила любви к своему ребенку, – считает Майра Омар. Яркие впечатления публике также подарили и другие исполнители главных ролей: Асылбек Капаев, Жанкалдыбек Толенбаев, Ботагоз Максутова, Сырым Кашкабаев, Айнур Жетписбаева, Жанар Касымова, Жанат Оспанов, Айкоркем Туранова, Нурсултан Есен и Нурия Бокенбаева. #культура #семья #театр #ценности #спектакль