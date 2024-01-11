Дорога домой

Культура
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Дана Аменова

Артисты Государственного академического казахского музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева призвали зрителей задуматься о ценности семейных отношений.

фото предоставлено театром

В новой постановке заслуженного деятеля РК Нурлана Жуманиязова «Патша көңілім, не дейсің?!» по пьесе ­Куаныша Жиенбая раскрывается тема противостояния разных поколений одной семьи. Как изменилось истинное положение отца в семье? Почему дети пос­ле переезда из родного аула в город со временем все реже навещают родственников? Что может заменить тепло родного очага? Артисты предлагают публике поразмышлять над этими вопросами и погрузиться в воспоминания о беззаботном детстве.

По сюжету повзрослевшие дети переехали в город и давно не навещали родителей. Главная интрига заключается в том, что глава семьи просит соседа позвонить и сообщить сыновьям и дочери о своей смерти. Родственники собираются в родовом гнезде, где хранятся тайны прошлого.

По словам режиссера, спектакль заявлен как комедия, но в постановке присутствуют ­элементы трагикомедии. Принцип «смех сквозь слезы» реализуется в том, что в некото­рых шуточных сценах высмеиваются отдельные человеческие пороки, скрывается глубокая боль от потери близких и возникает ощущение полной безыс­ходности.

Сложные семейные связи невольно обостряют конфликт городских и сельских жителей. В череде печальных событий – бесконечные споры между невестками, некоторые отсылки к позиционной борьбе между представителями творческой интеллигенции и приверженцами армейской дисциплины, «призрак» ожившего отца. Все это придает постановке динамичность, эмоциональность и зрелищность.

В национальной культуре қара шаңырақ – символ домашнего очага и продолжения рода. Однако вопреки многовековым традициям в современных реалиях семья перестала быть безусловной ценностью и центром притяжения для людей. Престарелые родители часто чувствуют себя одинокими, когда дети начинают самостоятельную жизнь вдали от отчего дома.

Отметим, что тема челове­ческой привязанности, сепарации и возвращения к своим истокам вызвала живой отклик у зрительской аудитории.

Харизматичных представителей старшего поколения – супружескую чету Абдрасила и Шамшагуль – сыграли заслуженный деятель РК Акыш Омар и кавалер ордена «Құрмет» Майра Омар. Их персонажи получились обаятельными, не лишенными юмора и самоиронии.

– У матерей, по сути, нет возраста и национальности. Они всегда сопереживают своим детям, скучают и молятся за них. В этом и заключается ­настоящая сила любви к свое­му ребенку, – считает Майра Омар.

Яркие впечатления публике также подарили и другие исполнители главных ролей: Асылбек Капаев, Жанкалдыбек Толенбаев, Ботагоз Максутова, Сырым Кашкабаев, Айнур Жетписбаева, Жанар Касымова, Жанат Оспанов, Айкоркем Туранова, Нурсултан Есен и Нурия Бокенбаева.

#культура #семья #театр #ценности #спектакль

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