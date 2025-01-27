Дорога между Кызылордой и Аральском стала платной

При предварительной оплате стоимость проезда будет ниже

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Дорога между Кызылордой и Аральском, протяжённостью 454 км, стала платной для пассажирского и грузового транспорта. Об этом сообщили в «КазАвтоЖол», передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

На платном участке республиканской трассы Самара – Шымкент уже установили шесть контрольных арок и центр обслуживания клиентов. Камеры на арках будут фиксировать проезд автомобилей, их скорость и интенсивность передвижения.

Открытая система взимания платы без шлагбаумов предотвратит заторы и повысит безопасность движения. Водители смогут платить за проезд через интернет-банкинг, топливные карты и с баланса телефона.

При предварительной оплате стоимость проезда будет ниже, отметили в пресс-службе «КазАвтоЖол».