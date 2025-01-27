Дорога между Кызылордой и Аральском стала платной

Автодороги
85

При предварительной оплате стоимость проезда будет ниже

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Дорога между Кызылордой и Аральском, протяжённостью 454 км, стала платной для пассажирского и грузового транспорта. Об этом сообщили в «КазАвтоЖол», передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

На платном участке республиканской трассы Самара – Шымкент уже установили шесть контрольных арок и центр обслуживания клиентов. Камеры на арках будут фиксировать проезд автомобилей, их скорость и интенсивность передвижения.

Открытая система взимания платы без шлагбаумов предотвратит заторы и повысит безопасность движения. Водители смогут платить за проезд через интернет-банкинг, топливные карты и с баланса телефона.

При предварительной оплате стоимость проезда будет ниже, отметили в пресс-службе «КазАвтоЖол».

 

#Кызылорда #дорога #Аральск #оплата

Популярное

Все
Израильские технологии хотят применить при модернизации ирригационных каналов в РК
Две жительницы Уральска вымогали деньги у студенток и школьниц
Президент Колумбии развернул самолеты с депортируемыми иммигрантами из США
Более 4 тысяч км новых республиканских дорог построят в Казахстане
В каких соревнованиях примут участие казахстанцы на этой неделе
Девушка провалилась под лед на Иртыше
Подростковая беременность: в Минздраве озвучили статистику
Более 86% избирателей проголосовали за Лукашенко на выборах в Беларуси
В каких регионах чаще травмируются работники на производстве
Казахстанские конькобежки завоевали «бронзу» на этапе Кубка мира в Канаде
Кредиторская задолженность медорганизаций снизилась на 44% - глава Минздрава
За 2 года изъято более тысячи единиц оружия - МВД
Наркотики под видом кондитерского мака продавали в Павлодарской области
Дизайн медалей Азиады-2025 года опубликовали в Китае
Контент для взрослых смотрели в школах Жетісу
Ситуация с корью стабилизировалась в Казахстане
10 новых отечественных фильмов увидят казахстанцы в 2025 году
Казахстанцев предупредили об ужесточении миграционной политики США
Крупнейшие ледники Казахстана назвали в профильном министерстве
Министр обороны вручил Боевое знамя войсковой части Сил специальных операций
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Десантники спасли поселок от затопления в Алматинской области
В столице взлетела цена на картофель: что говорят в акимате
Январская клубника созрела в Туркестанской области
Торговые сети завышали цены на картофель – Минторговли
Счетчик есть, но его как бы нет
В столице наладили выпуск «дождевалок»
Игроман перерезал горло своим родственникам в Астане
Регионы с общими климатическими проблемами должны сотрудничать для их решения
Свыше 12 млн казахстанцев обещает обеспечить газом Минэнерго в 2025 году
Всемирный экономический форум проходит в Давосе
Институциональное становление Академии наук завершено
Как молодежь Астаны может переехать из арендного жилья в собственное
Как поменять пищевые привычки детей?
Транснациональную ОПГ задержали в Жетісу
Буренки нынче довольны
Работники охранного агентства «отжимали» бизнес у предпринимателей Алматы
Верховный суд подтвердил право военнослужащего на компенсацию за жилье
Около ста семей стали обладателями квартир в Косшы
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
«Черные ящики» разбившегося в Актау самолета будут расшифровывать в Бразилии
Главные события - 2024: чем казахстанцам запомнился уходящий год

Читайте также

Более 4 тысяч км новых республиканских дорог построят в Каз…
Застрявшим на трассе водителям раздали чай с баурсаками в Т…
19 легковых автомобилей столкнулись на трассе в Карагандинс…
Свыше 1,2 тыс. уязвимых мест выявил Антикор в сфере строите…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]