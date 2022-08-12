Общество
Дорога в школу открыта всем
Елена Левкович

Никто не должен ограничивать ребенка в правах из-за цвета школьной формы.

В столичном акимате в преддверии нового учебного года глава столичного управления образования Касымхан Сенгазыев дал пояснения по наиболее актуальным вопросам. По его словам, в этом году впервые сядут за парты 26 тыс. первоклашек. По традиции обучаться они будут в первую смену – так легче привыкнуть к новому режиму и новой жизни школьника. Глава управления отметил, что знает о желании множества родителей, чтобы и их дети, ученики вторых, третьих классов, также учились в первую смену, но пока это физически невозможно – в общеобразовательных школах не хватает мест. Например, в столице 15 переукомплектованных школ, еще четыре работают в трехсменном режиме.

Но работа по исправлению ситуации ведется, школы строят­ся. Так, в сентябре планируется открытие двух школ, общее количество ученических мест в которых составит 6 тыс. мест. До конца наступающего учебного года в столице запланирован ввод в эксплуатацию еще 11 общеобразовательных школ. Всего же до 2025 года город должен прирасти 67 новыми школами на 80 тыс. мест.

Касымхан Сенгазыев прокомментировал и крайне насущный вопрос школьной формы.

– Управление рекомендует соблюдать ношение формы темно-синего цвета, сделано это с точки зрения упрощения: если ребенок будет переходить из школы в школу, то его и его родителей не коснется необходимость приобретать какую-то конкретную форму конкретной школы. При этом, отмечу, что окончательное решение принимается на попечительском совете школы родителями и администрацией. При этом никто не может ограничивать ученика в правах! Пришел ребенок в школьной форме или нет на занятия – школа должна посадить его за парту! – подчеркнул глава управления образования.

Что касается учебников – вопроса актуального ежегодно, то, как пообещали в управлении, до 25 августа все учащиеся будут обеспечены комплектами учебно-методических пособий. Сейчас в процессе обновление учебников для второго класса, в целом же для учеников с 1-го по 11-й классы имеется 2,5 млн экземляров, первая партия учебников будет доставлена в школы 12 августа, с 15-го начнется их раздача детям.

Говоря о программе «Всеобуч», Касымхан Сенгазыев рассказал, что программа эта ежегодная, предусматривающая приобретение письменных принадлежностей и иных школьных товаров. Помощь осуществляется в виде единовременной денежной выплаты по заявлению родителей или лиц, их заменяющих. Занимаются этим вопросом школы, разъяснительные семинары были уже проведены с педагогами, а потому родители могут обращаться с заявлением о предоставлении помощи напрямую в школу, оно будет рассмотрено в кратчайшие сроки, и после одобрения фамилию внесут в списки. Вместе с заявлением необходимо предоставить номер банковской карты, владелец которой не имеет кредитных задолженностей, и карта не должна быть заблокирована, либо указать номер счета в банке.

Но тут свои нюансы: трата выделенных денег именно на школьные товары должна быть подтверждена фактически. То есть в школу необходимо предоставить чеки, квитанции и даже фото приобретенных обновок в течение 15 дней с момента их покупки.

Кто может претендовать на подобную выплату? Глава управления перечислил категории: семьи получающие АСП; не получающие АСП, но имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума; дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей; семьи, нуждающиеся в экстренной помощи в результате ЧС и оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации; дети из семей, воспитывающих детей-инвалидов. Размер выплаты – 40 тыс. тенге. По данным ведомства, помощь коснется 16 тыс. обучающихся, уже поступило свыше 8 тыс. обращений на ее оказание.

Что же касается круглогодичной акции «Дорога в школу», то в этом году она шагает по стране под девизом «Дорога в школу – добро без границ». Стартовав 1 августа, мероприятие предположительно охватит 10 тыс. детей.

– Работаем над привлечением спонсоров, НПО. Помощь будет направлена на поддержку детей из уязвимых слоев населения, – прокомментировал руководитель управления.

Еще одно важное направление акции – выявление детей, не посещающих школу по неуважительным причинам. Совместно с участковыми инспекторами полиции регулярно проводятся адресные рейды, уже выявлено 16 прогульщиков.

Еще одна добрая акция: по инициативе районных акиматов в общественных местах столицы установлены контейнеры для сбора благотворительной помощи в виде канцелярских товаров от населения для детей из малообеспеченных семей. Для детей же, проживающих в удаленных микрорайонах города, организован подвоз в школы, акция охватит 4 500 детей из 13 общебразовательных школ и трех коррекционных.

Для предшкольной подготовки и удобства родителей в столице с 17 по 21 августа пройдет ярмарка KiDS EXPO «Балалар Әлемі», где будут доступны к приобретению канцелярия, школьная и спортивная форма, учебники.

Затронул глава управления и тему ремонта школ. На 38 объектах ведутся ремонтные работы, на 12 из них – ремонт капитальный, к 25 августа все будет завершено.

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