Дороги новые, проблемы старые

Есть ремонт, есть качество

Вопрос создания эффективной логистической инфраструктуры в Казахстане решается на уровне Правительства. При этом регионам выделяются огромные средства на ремонт и реконструкцию автотрасс.

О том, что делается в Приаралье для улучшения их состояния, рассказывал на днях в ходе брифинга заместитель руководителя Кызылординского областного управления пассажирского транс­порта и автомобильных дорог Еркыран Жалгасбаев.

– В Послании народу Казахстана Президентом подчеркнута важность строительства качественных автодорог, – отметил он. – В рамках этого поручения в регионах к 2025 году намечено довести долю местных дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 95%. Для этого в Кызылординской области в рамках программы «Нұрлы жол» в нынешнем году построено 188 километров дорожных магистралей.

По программе «Ауыл – ел бесігі» отремонтировано 63 километра проезжей части улиц. До конца года планируется довес­ти долю дорог областного и район­ного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии до 82%.

По итогам прошлого года индикативный показатель автомобильных дорог областного и район­ного значения составил 75%.

Качество строительства дорог находится под жестким конт­ролем. Специалисты регионального филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» по Кызылординской области с начала года провели около 400 выездных осмотров на почти 140 объектах. Отобрано более тысячи проб строительных материалов, применяемых подрядчиками.

Более 200 образцов признаны несоответствующими нормативным требованиям. При инструментальном контроле выявлено свыше 70 грубых дефектов. Заказчикам и подрядчикам в связи с этим отправлялись уведомления. Недостатки устранены.

Отметим, что протяженность сети автомобильных дорог в Кызылординской области составляет 3 420 км, из них 1 016 – республиканского значения, 555 – областного, 1 849 – районного.

Главная дорога, по которой идет основной международный трафик автотранспорта, – это огромная часть, более 800 км, транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай, а также часть международной автодороги Шымкент – Самара.

Что верблюду объяснишь?

Сразу отметим, что к качеству дорог, имеющих республиканское значение, у населения Кызылординской области практически нет претензий, ибо в их отношении обеспечено надлежащее экс­плуатационное обслуживание, но есть проблемы другого плана, не зависящие ни от чиновников, ни от строителей... И первая из них связана с безнадзорным скотом, пасущимся близ трасс.

– Это ж не дикие животные, за которыми невозможно уследить, – возмущается пенсионер из Жалагашского района, представившийся Бериком Ахетовым. – Коровы, лошади, верблюды, которых легкомысленные хозяева отправили на вольный выпас без пастуха, доставляют массу хлопот автомобилистам. Хозяин выгнал косяк лошадей за село, оставил пастись, а то, что животные могут стать причиной ДТП, его не сильно волнует.

Давно пора бы «методом кнута» заставить всех владельцев скотины соблюдать порядок ее содержания. Ведь речь идет о человеческих жизнях. Вот не так давно появилась информация о гибели мужчины, который в сумерках врезался в верблюда, находившегося на проезжей части. В другом случае целая семья получила увечья в ДТП из-за возвращавшихся вечером с выпаса коров.

Аксакал совершенно прав: было бы желание, а навести порядок можно. Акимам аульных округов не составит особого труда определить земли для выпаса скота, имеющегося у населения, а сельские участковые просто обязаны совершить подворовые обходы с превентивной целью – рассказать гражданам, как положено пасти скот и какое последует наказание, если правилам не следовать.

Кстати, в Кызылординской области уже есть села, где жители дружно организовали выпас скота, наняли пастухов. Пока это единичные населенные пункты. Но на их примере понятно, что вопрос решить можно.

Виной – самонадеянность

Еще кто-то из великих сказал, что человек слаб в своей самонадеянности. Так и с дорогами: чем лучше они становятся, тем чаще иные водители теряют бдительность. Выезжают в дальний путь ночью, едут на скорости, решаются на рискованный обгон.

– У нас сотни таксистов возят пассажиров между районами, в областной центр и даже в другие регионы, и далеко не все из них соблюдают правила, – говорит жительница области Асель Тулепова. – Я, например, уже боюсь садиться в такси дальнего следования. В последний раз ехала с самонадеян­ным водителем из поселка Торетам до Кызылорды, путь – более 200 километров. Поч­ти весь он был преодолен на скорости 100–120 километров в час. А делаешь замечания водителю, смеется, говорит: «Бабка, не дрейфь, я каждый день людей по этой трассе вожу, каждый поворот здесь знаю!»

Может, и знает, но случаев, когда такси лоб в лоб сталкивались на трассе Западная Европа – Западный Китай, полно. И на дорогах поменьше водители такси лихачат. Куда только полиция смот­рит, где профилактика ДТП? Да каждому, кто возит пассажиров, надо вдалбливать по семь раз на дню, мол, будь осторожен, следи за дорогой!

К слову, вопросы снижения чис­ла дорожных происшествий, в том числе из-за бродячего скота и по причине нарушений ПДД водителями, обсуждался недавно на совещании в областном акимате.

Полицейские поделились цифрами – за 8 месяцев года в регионе произошло 247 ДТП, в результате которых 91 человек погиб, 304 получили травмы различной степени.

– Часто трагедии случаются из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, езды в ночное время, – отметил аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев. – Бродячий скот на дороге также способствует росту дорожно-транспортных происшествий. Буквально на днях в Кармакшинском районе водитель уснул за рулем, в результате ДТП погибли несколько человек. Вождение автомобиля не терпит безответственности и несобранности. К этому вопросу нельзя относиться равнодушно.

Глава региона, анализируя дорожно-транспортные происшествия на территории области, строго предупредил о необходимости организованного выпаса скота, возобновления работы патрульных нарядов, проведения разъяснительной работы среди водителей.

Поживем – увидим, как исполняются эти поручения. Надеемся, что исполнены они будут на совесть, ведь от этого зависит, много ли еще жизней унесут дорожно-транспортные происшествия.