Свежий выпуск Дороже всех богатств Валентина ФИРОНОВА

Именно на этом постулате акцентировали свое внимание участники торжественного собрания, посвященного Дню единства народа Казахстана в Верховном суде РК, предворив его фестивалем дружбы народов. От официальности не осталось и следа. Не узнать было и сотрудников аппарата Верховного суда, облачившихся в национальные костюмы. Звучала музыка, гостей приглашали к своему дастархану узбеки, уйгуры, турки, грузины, армяне, украинцы...

Председатель Верховного суда Кайрат Мами, приветствуя собравшихся, а это – председатели надзорных судебных коллегий и ветераны судебной системы, судьи и работники аппарата ВС, заместитель председателя – заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казах­стана Ералы Тугжанов, председатель Конституционного совета Игорь Рогов, депутаты Мажилиса Парламента, избранные от Ассамблеи народа Казахстана, – подчерк­нул, что 1 Мая – праздник казахстанского пат­риотизма, преданности нашей стране, народу, беззаветной любви к земле отцов.

– Сегодня в судах респуб­лики, – сказал К. Мами, – плодотворно трудятся представители 28 этносов. А показатель эффективности казахстанского правосудия – доверие населения. Подтверждение тому – более миллиона дел, рассмат­риваемых судами ежегодно.

Тепло поздравив собравшихся с праздником, Ералы Тугжанов вручил медаль «20 лет Ассамблее народа Казахстана» председателю Верховного суда Кайрату Мами и председателю Конституционного совета Игорю Рогову. Также он наградил ряд судей Верховного суда медалями, почетными грамотами и благодарственными письмами от имени Главы государства – Председателя Ассамблеи народа Казахстана. Кроме того, аналогичными наградами отмечены 45 действующих судей и 11 судей в отставке во всех регионах республики.

Немаловажно отметить и то, что распоряжением председателя Верховного суда в преддверии Дня единства народа Казахстана и 70-летия Победы ведомственными медалями и нагрудными знаками награждены около 70 судей республики, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и судьи в отставке. Эти награды переданы в регионы и будут вручены номинантам в торжественной обстановке.