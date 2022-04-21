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«Дорожная карта» для столицы
Алмат Шакирбаев

В столице утверждена концепция Комплексной транспортной схемы (КТС). Это позволит выработать единое техническое видение городского транспорта на 10 и более лет с учетом ежегодного роста населения и увеличения трафика на дорогах. КТС также предусматривает увеличение количества новых автомобильных мостов, транспорт­ных развязок, расширение улиц, пробивку дорог, существенную модернизацию общественного транспорта и т. д.

Комплексная транспортная схема выявит пробелы и противоречия в действующей правовой системе, касающейся организации и управления городским транспортом в городе, объединит планирование землепользования и городского транспорта, функции и полномочия органов, задействованных в сфере городского транспорта.

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