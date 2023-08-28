Досрочно завершилась выставка-ярмарка из Таджикистана в Астане

Выставка-ярмарка сельскохозяйственной, промышленной продукции, изделий народных ремесел и национальных блюд Таджикистана завершила свою работу в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Напомним, ярмарка-выставка проходила в рамках празднования Дней культуры Таджикистана в Казахстане. Она должна была продлиться с 26 по 29 августа, однако была завершена досрочно, поскольку вся привезенная продукция была продана.

В Астану со своими товарами приехали порядка 300 сельхозпроизводителей Согдийской области. На выставке-ярмарке они реализовали более 1 тысячи тонн продукции.

За 2 дня мероприятие посетило свыше 100 тысяч человек.

Гости и жители столицы смогли купить свежие овощи, фрукты и традиционные бахчевые культуры, мед, сладости, разнообразные напитки. На ярмарке были выставлены ремесленные изделия, сувениры из натуральных материалов, войлочные, текстильные, вязаные и кованые декоративные изделия, а также ножи и прославленный таджикский атлас.

Посетителям также продемонстрировали изготовление народных изделий, включая гончарное и кузнечное дело, обработку дерева, художественную роспись, вязание и другие уникальные техники.

Одним из красочных событий на ярмарке стал праздничный концерт, на котором выступили мастера искусств Таджикистана.