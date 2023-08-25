Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане

Главы государств Казахстана и Таджикистана приняли участие в торжественной церемонии открытия Дней культуры Республики Таджикистан в РК, приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

В театре «Астана Опера» выступили танцевальные ансамбли «Зебо», «Гулрез», «Парасту», а также солисты Амирджон Рузи, Шарофат Усмонзода, Ситораи Кароматулло, Тахмина Ниезова, Рахматулло Хошим, Фотимаи Худойберди и другие.

Дни культуры Таджикистана в Казахстане проходят с 23 по 26 августа 2023 года. В рамках мероприятий состоялся показ художественного фильма «Рустам и Сухроб», который является классикой таджикского кинематографа.

Напомним, сегодня, 25 августа, президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с рабочим визитом в Астану.

Ранее лидеры Казахстана и Таджикистана провели переговоры в узком формате и расширенном составе.

Также Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон осмотрели выставку народного творчества Таджикистана в Астане.