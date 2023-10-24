Достояние на века

Ханская ставка встречала гостей театрализованным представлением, выступлением музыкальных коллективов района и ярмаркой-выс­тавкой. Бокейординский историко-музейный комплекс включен в кластер «Каспийские ворота» и список «100 сакральных объектов Казахстана». Его основу для сохранения богатого исторического наследия реформатора степи Жангир-хана формировал еще в 1962 году местный краевед, заслуженный учитель Казахстана Ахметфаиз Тажетдинов.

За многие годы музей претерпел ряд преобразований, а его фонд расширился с 55 экспонатов до более чем 18 тысяч. Проект развития музейного комплекса был одобрен в 2021 году. В целом он предусмат­ривает ремонт и реставрацию всех 13 строений комплекса и трех мавзолеев, строительство визит-центра и административного корпуса. Средства на эти цели выделяются из областного бюджета за счет социальных отчислений консорциума «Карачаганак Петролеум Оперейтинг».

Участников торжества поздравил аким области Нариман Турегалиев.

– Строя Новый Казахстан, нельзя забывать об истоках, нужно бережно сохранять культурное наследие и духовные ценности наших предков. Сегодняшнее мероприятие – пример грамотного отношения к истори­ческому достоянию нашего народа, – сказал глава региона.

Строительство визит-центра информационно-познавательного обслуживания началось осенью прошлого года. Это одноэтажное здание из деревянного бруса, выдержанное в стиле других строений музейного комплекса. Здесь туристы смогут получить всю необходимую информацию о музее-заповеднике, есть учебный зал и столовая. Для юных посетителей предусмотрены игровые комнаты соответствующей тематики. В отдельном корпусе разместятся администрация и кабинеты научных сотрудников музея, часть помещений отведена для хранения фондов.

Также состоялось открытие Музея государственных и общественных деятелей в отреставрированном здании 1842 года, где проживал один из организаторов национально-освободительного движения 20-х годов прошлого века Сейткали Мендешев. Распахнул свои двери и Мемориальный музей государственного и общественного деятеля Алмы Оразбаевой. В здании первой в Казахстане больницы вскоре разместится новая экспозиция. В ближайшее время будет завершена реконструкция здания амбулатории, построенной в 1872 году.

Разработана научно-проектная документация на капитальный ремонт в 2024–2025 годах в доме, где проживали учителя Жангировской школы (Мемориальный музей А. Тажетдинова), в зданиях Литературно-мемориального музея Ш. Бокеева, ханского дворца, ханской мечети, женской гимназии, Музея-типографии, казначейства, где располагается Музей истории Бокеевской Орды, а также трех мавзолеев – хана Жангира, кюйши Даулеткерея, ученого Мухаммеда-Салыка Бабажанова, возведенных на старом кладбище в четырех километрах от села Хан Ордасы в 1997–2001 годах.

В этот же день новая экспозиция под открытым небом появилась у историко-краеведческего музея села Акпатер Казталовского райо­на. В 2023-м музей отметил свое десятилетие. Создал его житель села, почетный гражданин Жангалинского и Казталовского районов, кавалер ордена «Парасат» Карим Утегулов. На собственные средства, около 12 млн тенге, пенсионер собрал большую часть экспонатов музея. На площади свыше 5 000 кв. м выставлено более 3 200 экспонатов, в том числе предметы быта, докумен­ты, фотографии, рассказывающие о периодах коллективизации и политических репрессий, жизни земляков в годы Великой Отечественной войны. Сегодня Акпатерский историко-краеведческий музей работает как филиал Областного историко-краеведческого музея.

Аким области вручил ветерану благодарственное письмо от Минис­терства культуры и информации РК, отметив его вклад в сохранение истории родного края и патриотическое воспитание молодого поколения.

Гости торжества с интересом рассматривали новые экспонаты – оборудование и спецтехнику, которые использовали в различных отраслях народного хозяйства. Как отголоски минувшей эпохи, здесь представлены инструменты для кузницы и мельницы, отжившие свой век телеги, сани и повозки, тракторы и комбайны, автомобили и даже дизельная элетростанция, служившая населению в первые годы советской власти.

Рядом открыта аллея, где размес­тились бюсты государственных и общественных деятелей Советского Союза. Еще одна новая экспозиция музея – юрта с полным убранством. Она оборудована системой отопления, и экспозиция, представленная в ней, будет доступна посетителям круглый год.