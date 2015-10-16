Достойное место в элитном клубе Свежий выпуск 403 Жумабек ЖАНТАЕВ, президент АО «Национальный центр космических исследований и технологий», доктор физико-математических наук, член-корреспондент Национальной академии наук РК, академик КазНАЕН

Сегодня суверенный Казахстан находится на пути создания и развития своей космической отрасли. Принято считать, что начало этому было положено 27 марта 2007 года с момента подписания Президентом Нурсултаном Назарбаевым Указа о создании Национального космического агентства РК.

Но научные изыскания и исследования в этой области в Казахстане проводились разными институтами и ведомствами на протяжении нескольких десятилетий. На сегодня все они объединены в АО «Национальный центр космических исследований и технологий». Сегодня развитие в нашей стране космической отрасли получило новый импульс и новые возможности. Казахстан создает собственные спутниковые системы связи и вещания, проводит дистанционное зондирование Земли, создает высокоточную спутниковую навигацию. Активно формируется современная космическая инфраструктура, развивается космическая наука, налажено сотрудничество с зарубежными партнерами и, что особенно радует, идет подготовка собственных кадров. Все это говорит о том, что Казахстан активно развивает отечественную космическую отрасль.

Наш центр занимается научными исследованиями и разработкой современных технологий для космической отрасли. Сотрудничество АО «Национальный центр космических исследований и технологий» с зарубежными коллегами выводит научную деятельность на совершенно иной, более высокий уровень. Мы выстраиваем партнерские отношения с отраслевыми научными институтами России, США, Германии, Франции, Канады Израиля, Индии и Японии. Сегодня в арсенале Казкосмоса масштабные международные космические проекты, реальные планы по эффективному использованию космодрома Байконур, подготовке собственных инженеров и конструкторов космической техники.

В казахстанской космической отрасли сегодня происходят важные преобразования, которые придают мощный импульс ее развитию. Следует отметить, что огромный вклад в Аэрокосмическую деятельность страны вносит, безусловно, лично Глава государства Нурсултан Назарбаев. Президент всегда определял развитие отечественной космической отрасли как одно из самых важных и стратегических направлений в развитии страны. В ответ на такую поддержку и помощь отечественное научное сообщество космической отрасли готово сделать все, чтобы к 2050 году Казахстан вошел в число 30 развитых стран мира. А в современном, бурно развивающемся мире глобальных технологий сделать это без развития данной сферы будет невозможно. Я разделяю уверенность Главы государства в том, что в недалеком будущем Казахстан должен занять достойное место в элитном клубе мировых космических держав. Возможности, желание и научный потенциал для этой цели в нашей стране есть.



