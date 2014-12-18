Достучаться до небес Свежий выпуск 997 Галия ШИМЫРБАЕВА

Его знают как человека, который зачастую спорит с самой судьбой. Выстоять в ситуациях, где многие сломались бы, помогает натура – настойчивая и принципиальная. Тем же, кто знаком с ним близко, кажется, что в спорах с судьбой ему еще сопутствуют удача и везение. Не будь их, кто знает, чем могли бы закончиться смертельно опасные ситуации, которые ему приш­лось пережить.

…Кайрат Закирьянов родился 17 декабря 1954 года в селе Койтас Самарского района Восточно-Казахстанской области. Окончил механико-математический факультет КазГУ им. С. Кирова. Кандидат физико-математических наук, доктор педагогических наук. С 1979 по 1995 год работал в Восточно-Казахстанском государственном университете, где вырос от ассистента до ректора. Работал заместителем акима ВКО, затем три года – в Админист­рации Президента РК. С 1998-го ректор Казахского государственного института физической культуры (сейчас – Академия спорта и туризма). Хобби – история. Автор двух исторических монографий – «Тюркская сага Чингисхана. Сокровенное сказание казахов» и «Под знаком волка. Тюркская рапсодия».

«Когда Боги не спорят с неизбежностью…» рассказывает о том, как, оставаясь обычным человеком – из плоти и крови, с комп­лексами и страхами, – находить в себе силы бороться и побеждать. «…60 лет. Много или мало?» – задает автор вопрос самому себе. А это как посмотреть. Если говорить об испытаниях, что «не приведи Господь», – их хватило бы на несколько жизней. Если же судить с позиции человека, который прожил рядом с любимой женщиной всего лишь 38 лет, – будто и не успел оглянуться.

…В какие-то моменты судьба, посылая испытания, словно указывала: ты можешь, попытайся сделать это. Одолеешь – можешь подниматься дальше. Ну а если не получится – обижайся на себя».

Кайрат Закирьянов 38 лет прожил в счастливом браке с любимой женщиной (Марзии Закирья­новой не стало в сентябре 2013 года). Его любовь к жене только окрепла после того, как Марзия после страшного ДТП в августе 1991 года навсегда оказалась прикованной к инвалидной коляске. «…Я говорил, возвращаясь домой: «Инвалид первой группы, моя жена никогда никому не была в тягость. Я в принципе ради нее делал карьеру, но это не было авансом. Она сполна все отработала – сохранила семью, воспитала детей, потом занялась строи­тельством. Что бы ни случилось, всегда были единой Семьей, где и радость, и боль общие. И дочь, и сын свои вторые половины чисто на подсознательном уровне или, как сказала бы их мама, благодаря фантастической интуиции выбрали так, что сразу создалось ощущение, что и невестка Света, и зять Марс люди одной с нами крови».

Заняв кресло ректора физкультурного вуза, Кайрат Закирьянов всерьез увлекся историей. «…Бывало, наш спортсмен, золотой призер, стоит на пьедестале почета, звучит наш гимн, а все кругом с изумлением спрашивают: «Казахстан?! Казахи?! А кто это такие?» Ну как кто? Мы живем в огромной, девятой по занимаемой площади, стране мира. Кстати, никто и не задумывается, почему у казахов, которых всего-то 10 миллионов по всему миру, такая обширная территория. …Мне было обидно, во мне назревал протест, и я начал искать факты, доказывающие обратное».

Занимаясь вопросами истории, Кайрат Закирьянов превратился в страстного поклонника и исследователя жизни и деятельнос­ти Чингисхана. Вот что он пишет о нем в своей книге: «Становление будущего Потрясателя Вселенной – яркий пример того, что состояться может любой из нас – были бы честолюбие, огромное желание и вера в себя. Во всех источниках рассказывается, что в 9 лет мальчик по имени Тэмуджин стал главной опорой матери, у которой на руках пос­ле смерти мужа остались еще четверо детей мал мала меньше. Родственникам семья была только обузой.

Но как же вдовий сын смог покорить полмира, не имея, как сегодня бы сказали, никакого стартового капитала? Это было для меня огромной загадкой. Размышляя над ней и собирая факты, почерпнутые в разных источниках, я предложил свою концепцию. Чингисхан, насколько можно судить по его поступкам, в совершенстве постиг самое сложное – научился разбираться в человеческой психологии.

...У нас многие свои неудачи объясняют незнатным происхождением и бедностью родителей. Но я уверен: в современном обществе ЛЮБОЙ человек может сделать и блестящую карьеру, и стать миллионером...

Далеко ходить не буду – упомяну друзей моего сына. Его однокашник Ерлан Айталиев – один из руководителей холдинга «Самрук-Казына». А родители – самые простые люди. Отец – мастеровой, мать – служащая. Еще один друг Бауржана, банкир Аскар Достияров, вышел со своими научными проектами на разработчиков алмазных копей Южной Африки. Те их удачно применили, а он получил свой немалый процент. Но родители Аскара тоже самые обычные люди.

В бытность Союза эти ребята вряд ли смогли бы найти применение своим светлым головам. Тогда все жили по правилам, личная инициатива не приветствовалась. Та наша жизнь, кстати, очень четко показана в фильме «Служебный роман». Начало рабочего дня: женщины накладывают косметику, потом сплетничают, пьют чай, доживают до обеда, а дальше ждут вечера. В огромном институте действительно работал, может быть, один из ста человек, остальные фактически получали незаработанные деньги.

Иногда знакомые звонят мне с просьбой взять кого-то из их близких на работу. Я наблюдаю за новым сотрудником месяц, второй, третий. Если проку от него нет, извиняюсь перед друзьями и отказываюсь кормить дальше их протеже. Это я к тому, что если хочешь состояться как профессио­нал, на связи не надей­ся, главное – сам не плошай.

...Я часто шел ва-банк. Но это было не безрассудство, а трезвый математический расчет. Чаще всего я знал, что мой ход будет оправдан многими сопутствующими обстоятельствами, и я в конечном итоге выйду победителем.

Но в моей жизни случались решения, когда рациональный подход был невозможен. И тогда я повторял вслед за любимым героем фильма «Брат»: «В чем сила, брат? Ты думаешь, заработал миллионы и уже прав? Но сила в другом: силен тот, за кем правда». И я шел ва-банк, хотя, конечно же, предполагал, чем это может грозить мне. Могли, например, все что угодно сделать с детьми. Я и сам себе не могу объяснить, на что надеялся. Знал одно: на мне была огромная ответственность даже не за детей, а за жену. И тогда, если бы я вдруг всего лишился, не смог бы элементарно обес­печить лекарства, которые нужны были Марзие каждый день. Мне говорили: у меня отважное сердце. Может быть. И все-таки это был больше поступок, который не объяснить никакой логикой и здравым смыслом. Только очень личным. С детства я был уверен, что рожден для того, чтоб пройти особый путь. Это мне и мама внушала. Когда я учился в университете и в аспирантуре, писала, что верит в меня и в мою исключительность. Умирая, она собрала у своего изголовья всех своих восьмерых детей. «Алмания, ты самая старшая, а ты, Марат, старший среди всех моих мальчиков, но вы все должны слушать Кайрата», – сказала она, признавая меня «вожаком стаи».

Вторым моим ангелом-хранителем была моя жена. И снова я хочу признаться в любви. Если бы не было Марзии, то, наверное, не было ничего. Ни меня сегодняшнего, успешного, ни этой книги».

На становление Кайрата За­кирья­нова оказала влияние еще одна историческая личность – француз Анри Пуанкаре. «Еще в студенчестве я прочитал книгу из серии «Жизнь замечательных людей» о великом французском математике Анри Пуанкаре. Некоторые факты потрясли. Мы все знаем о творении великого Эйнштейна, которым он осчастливил человечество, – теории относительности. Но, оказывается, не все так прос­то и однозначно. Как утверждает автор книги, в 1904 году, за год до Эйнштейна, Анри Пуанкаре уже вывел и опуб­ликовал основные пос­тулаты тео­рии относительнос­ти: когда объект мчится со скоростью света, у него уменьшается длина, вес стремится к нулю… Не знаю, что произошло, но ни сам Пуанкаре, ни Франция почему-то не боролись за пальму первенства. Но в душу запало другое: Пуанкаре было не так важно, кто будет пожинать плоды его научных изысканий. Для него главным было постичь и разрешить загадку природы. А кто возьмется осваивать покоренную им вершину, Пуанкаре было, образно говоря, до лампочки. Для меня, тогда еще юнца, это стало судьбоносным: главное – создать ядро, а остальное – дело техники. Обязательно найдутся те, кто доведет твои идеи до ума. Пример Пуанкаре – тому подтверждение: многие его мысли и идеи позже взяли на вооружение другие исследователи...»

«…И все-таки в 60 рано подводить итоги, – уверен Кайрат Закирьянов. – Напротив, это период самореализации и расцвета. Я, например, до сих пор себя не нашел: то ли математик, то ли менеджер, то ли историк, а может быть, мое предназначение где-то совсем в другом месте? Поживем – увидим».



