14 директоров школ наказали в ЗКО

У учеников в кабинетах информатики 14 школ имелся свободный доступ к запрещенному интернет-контенту, передает корресподент Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру ЗКО

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Такой факт был выявлен прокуратурой Жангалинского района Западно-Казахстанской области. В ходе мониторинга установлено наличие возможности свободного посещения несовершеннолетними различных сайтов суицида и сцен насилия.

"Таким образом, за допущенные нарушения внесен акт прокурорского надзора в департамент по обеспечению качества в сфере образования области, по результатам которого к административной ответственности по статье 409 части 7-2 Кодекса об административных правонарушениях привлечены 14 директоров школ", – рассказали в прокуратуре.

В настоящее время ведутся работы по установлению ограничения к доступу интернет на подобные сайты во всех учреждениях образования района, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что школьники посещали порносайты в кабинете информатики в Алматинской области.