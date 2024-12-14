Доверенное лицо принца Эндрю заподозрили в шпионаже на Китай

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Доверенному лицу принца Эндрю, брата короля Великобритании Карла III, закрыли въезд в страну из-за подозрений в шпионаже в пользу Китая. Такое решение, принятое в 2023 году, в пятницу, 13 декабря, подтвердил суд в Лондоне.

В решении суда говорится, что Эндрю установил с гражданином Китая, чье имя не оглашается, настолько близкие отношения, что пригласил его на свой день рождения. Британские власти считают, что подозреваемый в шпионаже мог действовать от лица Рабочего отдела Единого фронта - подразделения Коммунистической партии Китая, которое используется для оказания влияния на иностранные организации (в 2020 году США отнесли ее к числу "иностранных миссий"). В частности, связанный с Эндрю неназванный бизнесмен "имел возможность налаживать отношения между высокопоставленными китайскими чиновниками и видными деятелями Великобритании, которые могли быть использованы китайским государством в целях политического вмешательства", говорится в решении суда.

Принц Эндрю, в свою очередь, заявил, что прекратил все контакты с подозреваемым гражданином Китая, как только в его адрес возникли подозрения. В сообщении его канцелярии также говорится, что он встречался с ним "по официальным каналам" и не обсуждал "ничего деликатного".

Гражданину КНР, которого Лондон подозревает в шпионаже в пользу Пекина, 50 лет. Он переехал в Великобританию в 2002 году как студент и получил степень магистра в Йоркском университете, после чего открыл бизнес, консультирующий британские компании по вопросам их деятельности в Китае. В 2013 году он получил право жить и работать в стране на неопределенный срок и называл Великобританию своим вторым домом.

6 ноября 2021 года его остановили при въезде в страну и досмотрели телефон и другие устройства, на которых нашли письмо от старшего советника Эндрю, подтверждающее, что он уполномочен действовать от имени принца в отношении потенциальных партнеров и инвесторов в Китае.