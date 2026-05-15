Дожди с градом и снегом ожидаются в Казахстане

Синоптики представили прогноз погоды по республике на ближайшие дни.

По данным метеослужбы, в ближайшие дни погоду в Казахстане будут определять два барических образования - западные и южные регионы страны будут находиться под влиянием южного циклона, здесь ожидаются кратковременные дожди с грозами.

18 мая на западе страны – сильный дождь и град.

Ночью 16-17 мая на севере, востоке страны с прохождением атмосферных фронтов ожидаются осадки (дождь, снег).

По республике прогнозируется усиление ветра, на юге страны с пыльной бурей. В ночные и утренние часы на севере, востоке ожидается туман.

В ночные часы на севере, востоке, в центре страны ожидаются заморозки до 1-6 градусов.

Температура воздуха днем ожидается:

- на западе страны - понижение от 30-37 до 25-30 тепла;

- на северо-западе - 25-30 тепла;

- на севере страны - понижение от 20-30 до 15-20 тепла;

- в центре страны - повышение от 25-30 до 29-34 тепла;

- на востоке - 12-20 тепла;

- на юге страны - повышение от 30-35 до 33-40 тепла;

- на юго-востоке - повышение от 18-25 до 25-32 тепла.