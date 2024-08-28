Дожди с грозами и похолодание ожидаются в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Во многих регионах Казахстана в ближайшие дни ожидается постепенное понижение температуры, прогнозируются сильные дожди и грозы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет»

«На большей части Казахстана в ближайшие дни сохранится неустойчивый характер погоды - пройдут дожди с грозами. С 29 августа прогнозируются сильные дожди в горных районах, на юге и юго-востоке страны. С отрогом северо-западного антициклона на западе республики ожидается погода без осадков. По Казахстану прогнозируется усиление ветра, на севере, юге, юго-востоке страны - шквал и град. В ночные и утренние часы в северных и восточных областях ожидается туман», - проинформировали синоптики.

Ожидается также постепенное понижение температуры: на северо-западе, севере и в центре республики ночью от +10+16°С до +5+10°С, днем от +20+25°С до +13+18°С.

Лишь на юге и юго-востоке страны в дневное время ожидается повышение от +22+30°С до +25+32°С, в остальных регионах страны в температурном фоне резких изменений не ожидается, отметили в метеослужбе.