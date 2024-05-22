Дожди со снегом идут в Казахстан

Синоптики прогнозируют дожди с переходом в снег и похолодание

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прогноз погоды по Казахстану на 23-25 мая предоставило РГП "Казгидромет", передает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, в ближайшие три дня ненастная погода на большей части республики сохраняется. Атмосферные фронты вызовут дожди с грозами, градом и порывистым ветром практически во всех областях страны.

24-25 мая на северо-западе, севере, 25 мая в центре Казахстана ожидаются осадки, дождь с переходом в снег, временами сильные осадки.

Лишь в отдельные дни в западных и южных регионах под влинияем высокого давления прогнозируется прекращение дождей.

С вторжением области высокого давления из районов Скандинавского полуострова в западных, северных и северо-западных регионах республики в ночные и утренние часы прогнозируются заморозки до 3 градусов, в дневные часы в северных и северо-западных регионах ожидается понижение до 5-13 тепла.

В то же время на юге, юго-востоке Казахстана юго-западные потоки обусловят повышение температуры до 20-30 тепла, отметили синоптики.