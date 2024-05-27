Дожди со снегом продолжат идти в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

РГП "Казгидромет" предоставило прогноз погоды по Казахстану на 28-30 мая, передает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, в ближайшие три дня очередной циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы будут формировать погоду практически на всей территории Казахстана, принося с собой дожди, 28 мая на севере и востоке страны сильные дожди, которые в ночные часы могут перейти в мокрый снег.

Да и по температурам существенного повышения не ожидается - 28 мая на западе, севере и в центре, 29-30 мая - на востоке Казахстана в ночные часы ожидаются заморозки до 3 градусов, отмечают синоптики.

Только на западе страны поле повышенного давления обусловит прекращение осадков и постепенное повышение температуры воздуха как ночью, так и днем, добавили в Казгидромете.