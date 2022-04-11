Дождливыми будут ближайшие три дня в Казахстане

РГП «Казгидромет» представило прогноз погоды по республике на ближайшие три дня, 12-14 апреля, сообщает Kazpravda.kz.

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды – пройдут дожди, в южной половине ожидаются сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, порывистым ветром.

Лишь на северо-востоке республики прогнозируется погода без осадков. По стране будут наблюдаться туманы, на западе и юге – пыльные бури», – сообщили синоптики.

Днем на западе Казахстана колебание температуры воздуха от 10-18 до 18-26 тепла, в северных, восточных и центральных регионах – повышение до от 10-17 до 15-26 тепла, а в южной половине республики столбики термометров повысятся до 22-32 тепла.