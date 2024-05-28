Древние рукописи и манускрипты представили в Астане

Культура
158
Игорь Прохоров

Национальный центр рукописей и редких книг представил результаты своих поисков в экспедициях по нашей стране и по зарубежью в библиотеках и архивах.

фото Игоря Бургандинова

– На третьем заседании Национального курултая Президент Касым-Жомарт Токаев особо отметил важность изучения и продвижения богатой истории нашей страны, решения языковых вопросов, ономастики, сохранения исторического наследия и памятных мест, – говорит Жандос Болдыков, директор Национального центра рукописей и редких книг. – Президент также отметил особую значимость активизации работ по сохранению и возвращению историко-культурных реликвий и их копий. В этом году нам удалось найти 15 рукописей и архивных документов, хранящихся в Великобритании, а также более 150 древних рукописей и ценных книг на территории нашей страны.

Среди них – священный Коран (X–XII вв.), впервые переведенный на тюркский язык и являющийся важным памятником тюрко-исламской культуры, копии трудов Абу Насыра аль-Фараби, Кожа Ахмета Ясауи и Сулеймана Бакыргани, а также рукопись XI века персидского историка Гардизи «Зейн-аль-ахбар».

В числе ценных книг также работа Суфи Аллаяра, жившего в середине XVIII века, рукопись «Жизнеописания пророков», написанная в форме стихов, несколько экземпляров Корана, напечатанных в Казани, книга «Мухаммадия» турецко-османского писателя Мухаммада Челеби, изданная в Казани в 1894 году, работа «Маулит», стихи Физули, одно из фундаментальных произведений ханафитской школы «Шарх аль-Кафия ли-Исфаханди», газели Ходжи Хафиза Ширази на персидском языке, а также книги по арабской грамматике на чагатайском языке.

На открытии выставки прошла презентация нового формата научно-популярного журнала Uly dala murasy и каталога рукописей «Ценное письменное наследие в зарубежных фондах».

#архив #рукописи #Центр рукописей #древние рукописи #манускрипты

Популярное

Все
Пенсионер взорвал свой дом газбаллонами в Петропавловске
Ушел из жизни патриарх отечественной медицины
Древние рукописи и манускрипты представили в Астане
Менталитет и характер нации – то, что веками созревает в крепком сплетении этнической культуры, духовных ценностей и человеческих добродетелей
Если есть спрос на спецовки – значит страна работает!
Поставлена задача спасти апорт как сорт
Два новых рекорда установил Роналду
Для решения энергетических проблем республике срочно нужна АЭС
Кандасом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан
Прививать культуру чтения, чтобы перестать верить на слово «интернет-экспертам»
Казахстан и Туркменистан нацелены увеличить товарооборот до 1 млрд долларов
Вывозим сырье, порождаем фейковое производство
Бедой для природы оборачивается бескультурье
Показали достойный результат на состязаниях в России
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Казахстан обыграл Польшу и сохранил место в элите хоккейного ЧМ
В Астане состоялся симпозиум в честь векового юбилея Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы Сагадата Нурмагамбетова
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Октай Букейхан – забытый первый казахский геолог-разведчик, коллега Каныша Сатпаева
Что связывает Пушкина с областью Абай?
«Тайник-KZ» стал брендом
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Казахстан – не проходной двор
Юбилей «Невада – Семей» – хороший повод напомнить о заслугах Саима Балмуханова
Посвящается поэту и гражданину
Фундамент языка закладывается с колыбели
У Казахстана уникальный культурный код
Не только ужесточение, но и упрощение. На законодательном уровне совершенствуют отношения в области миграции
Как сохранить любовь после многих лет совместной жизни?
Три сирийских силовика заочно приговорены во Франции к пожизненному заключению
Астана и Париж «сверили часы»
Диас Аубакиров пробился в финал самого престижного в мире чемпионата по брейкингу
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
Ветеранам – везде почет
Успех летчика куется на земле
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
Детей растить и Родину защищать
Советника посла Казахстана в ОАЭ срочно отозвали
«Тот, кто песней степь восславил, нами не забыт...»
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Международный день музеев отмечается в Казахстане

Читайте также

Менталитет и характер нации – то, что веками созревает в кр…
Каждый их танец – спектакль
Почему Алия Молдагулова стала казахской Жанной д’Арк
Открыть двери в чудесный мир кино

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]