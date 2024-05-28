Древние рукописи и манускрипты представили в Астане

– На третьем заседании Национального курултая Президент Касым-Жомарт Токаев особо отметил важность изучения и продвижения богатой истории нашей страны, решения языковых вопросов, ономастики, сохранения исторического наследия и памятных мест, – говорит Жандос Болдыков, директор Национального центра рукописей и редких книг. – Президент также отметил особую значимость активизации работ по сохранению и возвращению историко-культурных реликвий и их копий. В этом году нам удалось найти 15 рукописей и архивных документов, хранящихся в Великобритании, а также более 150 древних рукописей и ценных книг на территории нашей страны.

Среди них – священный Коран (X–XII вв.), впервые переведенный на тюркский язык и являющийся важным памятником тюрко-исламской культуры, копии трудов Абу Насыра аль-Фараби, Кожа Ахмета Ясауи и Сулеймана Бакыргани, а также рукопись XI века персидского историка Гардизи «Зейн-аль-ахбар».

В числе ценных книг также работа Суфи Аллаяра, жившего в середине XVIII века, рукопись «Жизнеописания пророков», написанная в форме стихов, несколько экземпляров Корана, напечатанных в Казани, книга «Мухаммадия» турецко-османского писателя Мухаммада Челеби, изданная в Казани в 1894 году, работа «Маулит», стихи Физули, одно из фундаментальных произведений ханафитской школы «Шарх аль-Кафия ли-Исфаханди», газели Ходжи Хафиза Ширази на персидском языке, а также книги по арабской грамматике на чагатайском языке.

На открытии выставки прошла презентация нового формата научно-популярного журнала Uly dala murasy и каталога рукописей «Ценное письменное наследие в зарубежных фондах».