Партия «Amanat» собрала свыше 600 врачей, медсестер, ученых, руководителей медицинских организаций и экспертов из всех регионов для открытого разговора о настоящем и будущем здравоохранения.

фото Али Галыма

Участники II заседания партийной диалоговой площадки «Дәрігер Talks» обсудили системные проблемы отечественной медицины, предложили пути решения и обменялись лучшими практиками.

Открывая встречу, спикер Мажилиса, председатель партии «Amanat» Ерлан Кошанов поздравил всех присутствующих с прошедшим Днем медицинского работника. Он подчеркнул особую роль врачей в жизни страны и отметил, что развитие системы здравоохранения находится в цент­ре внимания Главы государства.

– Как справедливо заметил Президент Касым-Жомарт

Токаев, медицинские работники по праву заслуживают звания героев мирного времени. И сегодня отечественная медицина демонстрирует блестящие результаты. Наши врачи проводят сложнейшие операции по трансплантологии, которые доступны только в немногих странах. Для нас очень важно, что вместе с партией «Amanat» вы добиваетесь поставленных целей – улучшае­те здоровье и качество жизни наших граждан», – сказал Ерлан Кошанов.

Председатель Мажилиса подчеркнул, что представители медицинского сообщества являются важной опорой «Amanat», поскольку практически каждый третий медработник является членом партии. В этой связи платформа «Дәрігер Talks» стала важной площадкой для открытого обсуждения проблем отечественной медицины и выработки актуальных задач по ее дальнейшему развитию. Так, одной из наи­более актуальных тем является дефицит медицинских кадров на селе. Для решения проблемы начиная с прошлого года порядка 700 медицинских работников, переехавших на работу в сельскую местность, получили подъемное пособие в размере 100 МЗП (около 9 млн тенге). Данная норма была предусмотрена в предвыборной программе партии «Amanat».

Также благодаря совместной работе депутатского корпуса и Министерства здравоохранения были внесены изменения в систему присвоения квалификации. Тысячи врачей и медицинских сестер смогли получить эквивалентные уровни квалификации без сдачи тестирования. Это стало ответом на многочисленные обращения медработников в партию. Кроме того, члены фракции «Amanat» в Мажилисе выступили против введения НДС в размере 10% на лекарства и медицинские услуги.

По поручению Президента внед­рена система профессионального страхования медиков: теперь расходы при врачебной ошибке покрываются за счет бюджета, а не из личных средств специалистов.

Вместе с тем сохраняется ряд проблемных вопросов, таких как обеспечение отечественными лекарственными препаратами, прозрачность системы ОСМС. Не до конца решена проблема нападений на медицинских работников. В настоящее время ужесточены нормы, обеспечивающие защиту от воспрепятствования профессиональной деятельности медицинских работников со стороны других лиц. Кроме этого, члены фракции «Amanat» инициировали поправки по введению отдельной уголовной ответственности именно за насилие в отношении медиков.

В ходе мероприятия также выступили заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев и министр здравоохранения Акмарал Альназарова. А участники «Дәрігер Talks» поделились личными историями становления и обсудили профессиональные вызовы вместе с коллегами.

Так, заведующая терапевтическим отделением № 1 Многопрофильной областной больницы из Кызылорды, эндокринолог Елена Цхай рассказала, что даже маленькие гормональные сбои могут привести к тяжелым проблемам и поэтому крайне важно вовремя распознать риски и начать лечение.

По словам президента Казахстанской ассоциации медицинского туризма Кристины Кривец, стоимость медицинских услуг в Казахстане значительно ниже, чем в развитых странах, но при этом качество лечения достигает мировых стандартов. Это делает нашу страну привлекательной для иностранных медицинских туристов. Ежегодно более 10 тыс. человек из 45 стран мира специально приезжают в нашу страну на лечение.

Фельдшер скорой помощи из Аксуского района области Жетысу Саят Мырзанов отметил, насколько врачу важно быть находчивым. Когда из-за дождей размыло дорогу и проезд на машине оказался невозможным, Саяту пришлось пересесть на коня и таким образом он успел вовремя добраться до пациента. Руководитель кафедры радиологии Западно-Казахстанского медицинского университета им. М. Оспанова из Актобе Ерболат Изтлеуов обратил внимание на трагические последствия недо­оценки вакцинации от вируса папилломы человека. Руководитель неонатального блока перинатального центра из Семея Гулжазира Дюсекенова поделилась историей о том, как врачи спасли девочку, которая родилась на 25-й неделе весом всего в 470 граммов. Команда докторов сражалась за жизнь крохи 117 дней.

Заведующий консультативно-диагностическим центром Многопрофильной детской областной больницы из Петропавловска Арлан Балтабеков подчеркнул успехи применения аппаратной телемедицины, благодаря чему жители самых отдаленных сел получили доступ к узкопрофильной медицинской помощи без поездок в областной центр. Руководитель проектов по здравоохранению фонда Esen Foundation Лейла Ишбаева представила промежуточные итоги реализации пилотного проекта Baquatty audan в Целиноградском районе Акмолинской области. Так, благодаря внедрению системы менторства у 300 сельских специалистов появилась возможность напрямую консультироваться с коллегами из Астаны, что повысило качество и оперативность принимаемых решений.

Руководитель центра нейрохирургии Центральной клинической больницы Мынжылкы Бердиходжаев и врач-нейрохирург Марат Саршаев из Алматы рассказали о том, как казахстанские врачи обучают французских коллег. Команда нейрохирургов старейшей больницы страны выполнила две сложнейшие операции на головном мозге в прямом эфире, показав мастер-класс для иностранных коллег.

Модератором заседания выступила известная телеведущая Ирина Тен.

В завершение встречи, как сообщает пресс-служба партии «Amanat», Ерлан Кошанов и Акмарал Альназарова вручили награды ряду медицинских работников за заслуги в профессиональной деятельности.