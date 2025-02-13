Дроны будут следить за стройками и теплосетями в Кокшетау и Косшы

Цифровизация
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В Акмолинской области запустили пилотный проект в рамках исполнения поручения главы государства по внедрению единой инфраструктуры дронов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Фото: акимат Акмолинской области

В регионе стартовал пилотный проект «Единая инфраструктура дронов», направленный на повышение прозрачности и эффективности управления государственными и инфраструктурными проектами. Система позволит проводить мониторинг строительства школ и дорог, контролировать состояние тепловых сетей, выявлять нарушения в сфере недропользования и повышать качество работы жилищно-коммунального хозяйства.

Управление цифровизации и архивов Акмолинской области совместно с АО «Казахтелеком» представили проект акиму области. Были продемонстрированы возможности применения беспилотников для оперативного контроля и аналитики в режиме реального времени.

Аким области поддержал инициативу, и в рамках пилотного этапа дроны будут развернуты в городах Кокшетау и Косшы. Также предусмотрено использование мобильного беспилотника для обследования территорий в удаленных населенных пунктах.

«Цифровые технологии играют все большую роль в сфере государственного управления. Инновационные решения помогают не только улучшить качество предоставляемых услуг, но и минимизировать возможные риски. Акмолинская область готова стать пилотным регионом для внедрения таких передовых проектов», – подчеркнул аким области Марат Ахметжанов.

Одним из ключевых преимуществ проекта является возможность беспилотного мониторинга состояния тепловых сетей, что позволит выявлять теплопотери и принимать своевременные меры для их устранения. Кроме того, дроны смогут фиксировать нарушения в сфере недропользования, обеспечивая контроль за соблюдением природоохранных норм.

«Использование современных технологий позволит в режиме реального времени получать объективные данные о ходе строительства социальных объектов, таких как школы и дороги. Это обеспечит прозрачность процессов, повысит их эффективность и ускорит принятие управленческих решений», – отметил руководитель Управления цифровизации и архивов Акмолинской области Мағжан Ержан.

В рамках реализации проекта руководитель управления цифровизации и архивов Акмолинской области Мағжан Ержан и главный директор-генеральный директор дивизиона цифрового бизнеса – филиала АО «Казахтелеком» Абылайхан Оспанов заключили меморандум о сотрудничестве.

Напомним, что развитие цифровых технологий и использование современных инструментов мониторинга является одним из приоритетных направлений развития области. 

#технологии #Акмолинская область #стройка #дроны

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