Дружба у нас в крови

Так об отношениях казахского и узбекского народов говорит Хулкар Хамраева, получившая почетное звание «Посол дружбы Ассамблеи народа Казахстана».

У Хулкар Хамраевой много званий: доктор филологических наук, доцент Государственной академии хореографии Узбекистана, старший редактор телерадиоканала «Узбекистан» Национальной телерадиокомпании Узбекистана, член Союза писателей. Но, как признается она сама, особо ценным является звание посла дружбы АНК, ведь ее и профессиональная, и личная жизнь прочно связаны с нашей страной.

– Мне всегда были интересны казахская литература и фольк­лор, я с детства очень люблю и ценю писателей Сабита Муканова, Мухтара Ауэзова, поэта Олжаса Сулейменова и, конечно, великого Абая. Даже хотела учить казахский язык, чтобы читать их произведения в оригинале, – говорит Хулкар Хамраева. – У меня есть авторские передачи на радиоканале «Узбекистан», большое внимание в которых также уделяю классике казахской литературы и творчеству современных авторов. Кроме того, у нас тесные связи с редакцией казахстанской газеты «Жанубий Қозоғистон» и газеты «Узбек адабиёти», которые издаются на узбекском языке. Практически каждый номер я досконально просматриваю и делаю глубокие обзоры в своих передачах. Это вызывает большой интерес у узбекских слушателей. Ведь у наших народов общие история, традиции, культура, Абай очень любил творчество великого Алишера Навои и называл его своим учителем. Поэтому казахский фольклор, проза и поэзия вызывают большой отклик в сердцах и умах узбеков.

Хулкар Хамраева – частый гость научно-практических конференций и симпозиумов, проходящих в Казахстане.

Так, например, в 2019 году она участвовала в международном форуме в Шымкенте. Тогда, по словам Хулкар Хамраевой, она воочию увидела, какое большое внимание уделяет руководство Казахстана межнациональной политике, сохранению мира, единства и согласия в обществе, состоящем из представителей многих культур, национальнос­тей и религий.

– В ходе этого визита я познакомилась с представителями ассоциации «Дустлик» узбекских этнокультурных объединений Казахстана, которая входит в состав Ассамблеи народа Казах­стана. Меня всегда восхищало трепетное отношение казахского народа к тем, кто волею судьбы живет с ним под одним шаныраком. В вашей стране созданы все условия для развития родного языка и культуры различных этносов. В Казахстане, например, издаются учебники узбекского языка, и их качество на очень высоком уровне, это признают даже наши коллеги. Недавно в Ташкентском государст­венном университете узбекского языка и литературы имени Алишера Навои старший преподаватель Южно-Казахстанского государственного педагогического университета, автор учебников «Узбек тили» и «Узбек адабиёти» для учащихся общеобразовательных школ с узбекским языком обучения в Казахстане, зампредседателя в сфере образования ассоциации «Дустлик» Шахло Наралиева удачно защитила диссертацию доктора PhD по педагогическим наукам под руководством доктора филологических наук, профессора Рано Рауфовны Сайфуллаевой.

Мероприятия, проводимые совместно с казахстанскими коллегами, уже стали традицией. В этом году в четвертый раз прошла международная научно-практическая конференция в Государственной академии хореографии Узбекистана, организованная совместно с ассоциацией «Дустлик» и Южно-Казахстанским государственным педагогическим университетом. Узбекские коллеги были очень благодарны председателю ассоциации «Дустлик», заслуженному деятелю культуры Казах­стана Икрамжону Хашимжанову. Проводятся и многие другие мероприятия в разных городах Казахстана и Узбекистана.

– Нур-Султан, Туркестан, Шымкент – города, которые удивляют меня своей красотой, и мне всегда приятно видеть изменения, происходящие здесь, – говорит собеседница. – Древний Туркестан как будто получил новую жизнь в последние годы, сохранив историческую ценность памятников, он превратился в развивающийся современный город, который комфортен и для жителей, и для гостей.

По мнению Хулкар Хамраевой, в новейшей истории двух наших стран тоже много общего.

– Вы стремитесь к новому Казахстану, а мы строим новый Узбекистан, – говорит она. – В книге нашего Президента Шавката Мирзиёева «Стратегия нового Узбекистана» уделено большое внимание международным литературным связям. Наш Президент говорит: «К великому будущему – все вместе!» Так что, можно сказать, вместе проходим путь политических трансформаций, и тот факт, что даже поправки в основные законы Казахстана и Узбекистана проходят практически в одно время, еще раз свидетельствует о близости наших судеб, истории и менталитетов. И мы от всей души радуемся вашим достижениям в сфере реформирования политической системы. Эти изменения чувствуются на расстоянии. Ну а в курсе всех событий нас держат ассоциация «Дустлик» и газета «Жанубий Қозоғистон».

Как отмечает Хулкар Хамраева, в Узбекистане очень большая казахская диаспора. В стране насчитывается более 300 общеобразовательных школ с чисто казахским языком обучения, созданы все условия, чтоб дети получали знания на родном языке. Работает казахский культурный центр, 30-летие которого Узбекистан широко отметил совсем недавно.

– Сегодня в Узбекистане и в Казахстане больше 130 наций и народностей живут вместе в мире и согласии. Поэтому политика Ассамблеи народа Казахстана мне очень близка, а народную дипломатию можно сравнить с литературой и искусством – она имеет такую же объединяющую силу и такое же важное значение для людей, – подчеркивает посол дружбы АНК.