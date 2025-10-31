На форуме стратегических партнёров «Казахстан – территория академического образования» президент Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритеты образовательной политики — от цифровизации и интеграции науки с реальной экономикой до расширения международного сотрудничества

О том, как казахстанские университеты реализуют эти задачи на практике, рассказал в интервью ректор Международного инженерно-технологического университета, член-корреспондент Национальной инженерной академии РК, кандидат технических наук Дархан Акпанбетов, передает Kazpravda.kz

- Дархан Берикович, в своей речи на форуме глава государства подчеркнул, что Казахстан придает особое значение развитию системы образования и науки. Как Вы оцениваете вклад Президента и значение его инициатив для развития образовательной системы Казахстана в последние годы?

- Президент Касым-Жомарт Токаев не просто обозначил стратегический курс — он дал системе конкретные инструменты и потребовал результатов. Появились чёткие правила и приоритеты, усилена поддержка практики и партнёрств, сделан особый акцент на ИИ и цифровизацию. Это позволяет вузам планировать работу на 3–5 лет вперёд, выстраивать кооперацию с бизнесом и быстрее запускать НИОКР-проекты. Мы ощущаем это ежедневно: стало проще договариваться с компаниями, быстрее согласовывать пилоты, понятнее обновлять учебные планы.

Политическая воля Президента задала высокую планку — наша задача удерживать её делом: качественными программами, действующими лабораториями и выпускниками с реальными кейсами.

- Касым-Жомарт Токаев называет университеты «фабриками будущего», где рождаются идеи и формируется доверие между народами, продвигается дипломатия ценностей. Насколько эта философия Президента Токаева отражает подход к миссии казахстанских университетов сегодня?

– Сказанное Президентом на форуме 31 октября — о вузах как «фабриках будущего» — для нас не просто красивая метафора, а план действий. В МИТУ мы уже перевели эту идею в конкретные шаги.

Во-первых, в ноябре 2025 года запускаем METU AI Hub — центр, где университетские исследования превращаются в прикладные решения. Простой маршрут: идея рождается в аудитории, дорабатывается до прототипа в лаборатории и становится пилотным проектом у партнёра из бизнеса или госсектора.

Во-вторых, мы по-новому подходим к подготовке кадров. В каждую инженерную программу встроены цифровые и ИИ-навыки. Учёба строится вокруг реальных задач компаний, а не «абстрактных» работ: к выпуску у студента есть e-портфолио с живыми кейсами. Сильную теорию — математику и анализ данных — мы сразу закрепляем практикой на Python.

В-третьих, расширяем международные связи и усиливаем открытость. Для нас это не формальные соглашения, а реальные совместные курсы, стажировки, визит-лекции и хакатоны. Не менее важна и культура: многоязычие, академическая честность, уважение к различным традициям.

В-четвёртых, держим курс на равные возможности. Делаем обучение доступнее за счёт открытых курсов и гибких форматов, поддерживаем талантливых ребят из регионов, создаём комфортную и инклюзивную среду.

В-пятых, соединяем университет с реальной экономикой. У нас работают прикладные лаборатории, студенческое конструкторское бюро, предакселератор. Проводим Форум работодателей и выставку студенческих разработок — здесь компании находят команды, а проекты получают продолжение.

Мы взяли на себя два публичных обязательства. Первое — каждый выпускник МИТУ должен иметь в портфолио завершённый проект для реального заказчика. Второе — METU AI Hub станет площадкой, где создаются междисциплинарные решения для задач национального уровня.

Наша формула проста: воспитывать характер, развивать компетенции, превращать знания в пользу для людей и укреплять доверие — в стране и за её пределами.

- В своём выступлении Президент выделил инженерное и IT-образование как стратегические направления. Как Вы оцениваете потенциал Казахстана в подготовке кадров в этих сферах и вклад вашего университета в этот процесс?

- Потенциал страны высок: растёт спрос на инженеров и разработчиков, укрепляется экосистема пилотных проектов, расширяется международная кооперация. Наша задача — превратить этот потенциал в реальные компетенции и карьерные траектории.

К примеру, в МИТУ во все образовательные программы встроено «цифровое ядро»: сильная математическая база для ИИ сразу подкрепляется практикой на Python. В прикладные модули входят машинное обучение и искусственный интеллект, Data Engineering, цифровые двойники, IoT и SCADA, кибербезопасность. Каждый курс сопровождается реальным брифом от компаний.

METU AI Hub станет площадкой для стажировок, визит-лекций, хакатонов и совместных лабораторий. Дополнительно работает предакселератор, чтобы путь от идеи до прототипа и пилота занимал месяцы, а не годы.

- Президент подчеркнул, что Казахстан стремится стать частью глобального рынка знаний и уже налаживает партнёрство с 40 ведущими университетами мира. Какие возможности это открывает для национальных вузов?

- Это мощный ускоритель качества. Совместные программы и двойные дипломы быстро повышают стандарты обучения. Совместные лаборатории и исследования с зарубежными командами дают доступ к современным методикам, актуальным данным и каналам внедрения.

Мобильность без барьеров — это обмены, стажировки, визиты профессоров, которые напрямую усиливают преподавателей и портфолио студентов. Появляются грантовые консорциумы и развивается экспорт образования.

В МИТУ мы активно расширяем сотрудничество с зарубежными вузами: подписываем меморандумы, внедряем со-руководство магистрантов и PhD-докторантов, приглашаем внешних экзаменаторов, запускаем проектные школы с профессорами-практиками. Наш принцип прост: любой академический обмен должен завершаться реальным кейсом в портфолио, а не только сертификатом.

- Президент назвал ключевой задачей — обеспечить прямую связь образования и науки с реальным сектором экономики. Как, на ваш взгляд, можно выстроить интеграцию высшего образования, науки и технологического развития в масштабах Казахстана?

- Нужен прозрачный и быстрый «конвейер»: идея — прототип — пилот —масштабирование с заранее согласованными ролями, данными и правилами. Я вижу шесть практичных шагов, которые могут работать по всей стране:

Дуальные программы и co-op-семестры, Industry-PhD, совместные кафедры с предприятиями.

Отраслевые тестовые полигоны в энергетике, ГМК, АПК или FoodTech, транспорте, здравоохранении — с «песочницей» регулятора и общими датасетами.

Программа «от прототипа к рынку»: ваучеры 50/50, быстрые пилоты, предзакупки для крупных компаний.

Единые правила IP и сеть офисов трансфера технологий - чтобы лицензирование и спин-оффы шли быстро и прозрачно.

Пространства данных и технические стандарты, чтобы университеты и бизнес говорили на одном языке.

Кадровая мобильность «туда-обратно»: индустриальные профессора в вузах, а преподаватели в долгие стажировки на предприятиях.

В МИТУ этот контур уже работает: прикладные лаборатории, регулярные хакатоны и проектные курсы. Мы берём на себя KPI по сроку «идея — пилот у компании», он должен быть понятным и управляемым.

– Глава государства отметил рекордный рост числа иностранных студентов в Казахстане — сегодня их уже 31 тысяча, а к 2029 году планируется увеличить этот показатель до 100 тысяч. Как Вы считаете, что делает нашу страну привлекательной для зарубежных студентов?

- Во-первых, это дружелюбная, безопасная и многоязычная среда с понятной повседневной инфраструктурой. Во-вторых, удачное соотношение «цена — качество» как в образовании, так и в уровне жизни. В-третьих, сильная инженерная и IT-повестка, где обучение тесно связано с практикой и стажировками. Дополнительные плюсы — удобная география и развитые цифровые сервисы. Государственный курс на формирование «рынка знаний» делает казахстанскую систему образования узнаваемой и предсказуемой для иностранных абитуриентов.