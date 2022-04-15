В региональной Ассамблее народа Казахстана презентовали пилотный проект «Обучу друга», который может стать хорошим подспорьем для овладения государственным языком представителями этносов, проживающих в стране.

Общую идею озвучили еще в прошлом году. Тогда же она успешно прошла апробацию на базе нескольких трудовых коллективов. Проект заключается в том, чтобы носители языка Абая взяли под опеку не владеющих им и вели до тех пор, пока те не достигнут цели.

– Для обучения казахскому языку ежегодно формируется отдельный бюджет, расходуются очень большие деньги на различные мероприятия, но в целом, если говорить начистоту, особого результата не видно, – сетует заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Жамбылской области Латиф Айдаров. – Проблема незнания государственного языка другими этносами – это недоработка его носителей. Если бы каждый казах обучил одного представителя какого-либо этноса, вопрос был бы решен.

По его мнению, проект позволит легко и беззатратно для бюджета расширить сферу использования казахского как языка межнационального общения.

На первый взгляд все легко и просто: каждый носитель казахского языка за несколько месяцев должен научить друга некоренной национальности азам его владения на бытовом уровне. Инициатива заслуживает внимания, вот только сам механизм ее реализации у некоторых все же вызывает определенные сомнения.

– Да, есть хорошая результативная практика изучения иностранного языка, применяемая вузами в рамках обмена студентами с проживанием в семье, но… В этом проекте она исключается, поскольку находиться 24 часа вместе нереально: людям, работающим в разных сферах с разным графиком, имеющим семьи, сложно выкраивать свободное время для офлайн-обучения (другой формат вряд ли будет эффективным). К тому же способность к обучению у разных категорий населения разная и зависит от возраста, национальной принадлежности (европейцам обучение дается труднее), психологического настроя, что влияет на длительность обучения, – считает член Ассамблеи народа Казахстана Жамбылской области Наталья Перфильева.

Наиболее рационален, по ее мнению, другой подход. Для работающей молодежи и взрос­лых – это организация вечерних курсов казахского языка с гибким графиком и индивидуальным подходом.

– Тогда можно было бы для каждого индивидуально регулировать и количество часов, и длительность обучения, – предложила Наталья Перфильева. – Для учащихся – это организация летних языковых лагерей при учебных заведениях, ведь не сек­рет, что школьная программа больше ориентирована на перевод текстов (зачастую через Google), а не на их понимание и преодоление языкового барьера, что немаловажно.

Между тем есть и те, кто полностью поддерживает проект и не видит особых препятствий для его реализации.

– Думается, это хорошая идея, благодаря которой не только увеличатся ряды владеющих языком Абая, но и учитель и ученик узнают больше друг о друге, укрепят дружеские отношения, – уверена директор Жамбылского филиа­ла «Архыз» Республиканского общественного объединения «Карачаевцев и балкарцев-Бирлик» Леля Узденова.

По ее словам, около 80% карачаевцев и балкарцев знают государственный язык, многие прекрасно владеют им.

– Что касается меня, то я понимаю речь носителей языка, но, к сожалению, плохо говорю, – призналась Леля Узденова. – Думаю, если бы процесс обучения шел в обычных бытовых условиях, то язык осваивался бы гораздо эффективнее, нежели на занятиях. Ведь урок прошел, и если негде применить новый материал, со временем он забывается. Этого не скажешь о тех, кто попадает в языковую среду. Яркое подтверж­дение – те, кто живет в ауле, они учат язык быст­рее. Таких примеров много и среди карачаевцев, живущих по соседству с казахами. При этом я ни в коем случае не умаляю труд педагогов. Он очень важен и нужен. Я знаю немало учителей, уроки которых доступны и понятны, дают хороший результат. Просто, возможно, такой формат больше подходит для детей, а для взрос­лых легче учиться в соответствующей среде.

Председатель этнокультурного объединения дунган Жамбылской области «Вынхуа» Айша Идыбо находит озвученную идею весьма интересной, поскольку тоже склоняется к тому, что во время общения учить язык легче.

– В изучении языка большую роль играет среда. Если друзья будут общаться по-казахски, то тот, кто не знает языка, обязательно выучит его. У меня есть наглядные примеры. Мой двоюродный брат раньше совсем не знал казахского. Но благодаря тому, что стал работать с друзьями-казахами, научился говорить по-казахски. Мой сосед служил в армии, где большая часть сослуживцев – представители титульной нации. Вернувшись, он стал свободно говорить на языке Абая.

Свой эффект дают и курсы, организованные областным управлением по развитию языков в Кордайском районе. Там акцент делается на разговорную речь. После завершения обучения шесть сельских педагогов дунганской национальности, работающих в детском саду, перевелись в группы с казахским языком.

– Раньше не могла преодолеть языковой барьер, но после посещения курсов стала понемногу говорить. Пока понимаю не все, но начало уже положено, – сказала Айша Идыбо.

Все это в очередной раз подтверждает, что в деле изучения языка необходимы соответствую­щие условия для практического закрепления учебного материала. Так что проект, предложенный АНК Жамбылской области, может быть вполне рабочей моделью. Но для этого важно, чтобы его поддержали обе стороны – и потенциальные ученики, и носители казахского языка.