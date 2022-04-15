Қазақ тілі Дружеская помощь 15 апреля 2022 г. 8:30 Тё Михаил собкор по Жамбылской области В региональной Ассамблее народа Казахстана презентовали пилотный проект «Обучу друга», который может стать хорошим подспорьем для овладения государственным языком представителями этносов, проживающих в стране. Общую идею озвучили еще в прошлом году. Тогда же она успешно прошла апробацию на базе нескольких трудовых коллективов. Проект заключается в том, чтобы носители языка Абая взяли под опеку не владеющих им и вели до тех пор, пока те не достигнут цели. – Для обучения казахскому языку ежегодно формируется отдельный бюджет, расходуются очень большие деньги на различные мероприятия, но в целом, если говорить начистоту, особого результата не видно, – сетует заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Жамбылской области Латиф Айдаров. – Проблема незнания государственного языка другими этносами – это недоработка его носителей. Если бы каждый казах обучил одного представителя какого-либо этноса, вопрос был бы решен. По его мнению, проект позволит легко и беззатратно для бюджета расширить сферу использования казахского как языка межнационального общения. На первый взгляд все легко и просто: каждый носитель казахского языка за несколько месяцев должен научить друга некоренной национальности азам его владения на бытовом уровне. Инициатива заслуживает внимания, вот только сам механизм ее реализации у некоторых все же вызывает определенные сомнения. – Да, есть хорошая результативная практика изучения иностранного языка, применяемая вузами в рамках обмена студентами с проживанием в семье, но… В этом проекте она исключается, поскольку находиться 24 часа вместе нереально: людям, работающим в разных сферах с разным графиком, имеющим семьи, сложно выкраивать свободное время для офлайн-обучения (другой формат вряд ли будет эффективным). К тому же способность к обучению у разных категорий населения разная и зависит от возраста, национальной принадлежности (европейцам обучение дается труднее), психологического настроя, что влияет на длительность обучения, – считает член Ассамблеи народа Казахстана Жамбылской области Наталья Перфильева. Наиболее рационален, по ее мнению, другой подход. Для работающей молодежи и взрослых – это организация вечерних курсов казахского языка с гибким графиком и индивидуальным подходом. – Тогда можно было бы для каждого индивидуально регулировать и количество часов, и длительность обучения, – предложила Наталья Перфильева. – Для учащихся – это организация летних языковых лагерей при учебных заведениях, ведь не секрет, что школьная программа больше ориентирована на перевод текстов (зачастую через Google), а не на их понимание и преодоление языкового барьера, что немаловажно. Между тем есть и те, кто полностью поддерживает проект и не видит особых препятствий для его реализации. – Думается, это хорошая идея, благодаря которой не только увеличатся ряды владеющих языком Абая, но и учитель и ученик узнают больше друг о друге, укрепят дружеские отношения, – уверена директор Жамбылского филиала «Архыз» Республиканского общественного объединения «Карачаевцев и балкарцев-Бирлик» Леля Узденова. По ее словам, около 80% карачаевцев и балкарцев знают государственный язык, многие прекрасно владеют им. – Что касается меня, то я понимаю речь носителей языка, но, к сожалению, плохо говорю, – призналась Леля Узденова. – Думаю, если бы процесс обучения шел в обычных бытовых условиях, то язык осваивался бы гораздо эффективнее, нежели на занятиях. Ведь урок прошел, и если негде применить новый материал, со временем он забывается. Этого не скажешь о тех, кто попадает в языковую среду. Яркое подтверждение – те, кто живет в ауле, они учат язык быстрее. Таких примеров много и среди карачаевцев, живущих по соседству с казахами. При этом я ни в коем случае не умаляю труд педагогов. Он очень важен и нужен. Я знаю немало учителей, уроки которых доступны и понятны, дают хороший результат. Просто, возможно, такой формат больше подходит для детей, а для взрослых легче учиться в соответствующей среде. Председатель этнокультурного объединения дунган Жамбылской области «Вынхуа» Айша Идыбо находит озвученную идею весьма интересной, поскольку тоже склоняется к тому, что во время общения учить язык легче. – В изучении языка большую роль играет среда. Если друзья будут общаться по-казахски, то тот, кто не знает языка, обязательно выучит его. У меня есть наглядные примеры. Мой двоюродный брат раньше совсем не знал казахского. Но благодаря тому, что стал работать с друзьями-казахами, научился говорить по-казахски. Мой сосед служил в армии, где большая часть сослуживцев – представители титульной нации. Вернувшись, он стал свободно говорить на языке Абая. Свой эффект дают и курсы, организованные областным управлением по развитию языков в Кордайском районе. Там акцент делается на разговорную речь. После завершения обучения шесть сельских педагогов дунганской национальности, работающих в детском саду, перевелись в группы с казахским языком. – Раньше не могла преодолеть языковой барьер, но после посещения курсов стала понемногу говорить. Пока понимаю не все, но начало уже положено, – сказала Айша Идыбо. Все это в очередной раз подтверждает, что в деле изучения языка необходимы соответствующие условия для практического закрепления учебного материала. Так что проект, предложенный АНК Жамбылской области, может быть вполне рабочей моделью. Но для этого важно, чтобы его поддержали обе стороны – и потенциальные ученики, и носители казахского языка.