Қазақ тілі
Дружеская помощь
Тё Михаил
собкор по Жамбылской области

В региональной Ассамблее народа Казахстана презентовали пилотный проект «Обучу друга», который может стать хорошим подспорьем для овладения государственным языком представителями этносов, проживающих в стране.

Общую идею озвучили еще в прошлом году. Тогда же она успешно прошла апробацию на базе нескольких трудовых коллективов. Проект заключается в том, чтобы носители языка Абая взяли под опеку не владеющих им и вели до тех пор, пока те не достигнут цели.

– Для обучения казахскому языку ежегодно формируется отдельный бюджет, расходуются очень большие деньги на различные мероприятия, но в целом, если говорить начистоту, особого результата не видно, – сетует заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Жамбылской области Латиф Айдаров. – Проблема незнания государственного языка другими этносами – это недоработка его носителей. Если бы каждый казах обучил одного представителя какого-либо этноса, вопрос был бы решен.

По его мнению, проект позволит легко и беззатратно для бюджета расширить сферу использования казахского как языка межнационального общения.

На первый взгляд все легко и просто: каждый носитель казахского языка за несколько месяцев должен научить друга некоренной национальности азам его владения на бытовом уровне. Инициатива заслуживает внимания, вот только сам механизм ее реализации у некоторых все же вызывает определенные сомнения.

– Да, есть хорошая результативная практика изучения иностранного языка, применяемая вузами в рамках обмена студентами с проживанием в семье, но… В этом проекте она исключается, поскольку находиться 24 часа вместе нереально: людям, работающим в разных сферах с разным графиком, имеющим семьи, сложно выкраивать свободное время для офлайн-обучения (другой формат вряд ли будет эффективным). К тому же способность к обучению у разных категорий населения разная и зависит от возраста, национальной принадлежности (европейцам обучение дается труднее), психологического настроя, что влияет на длительность обучения, – считает член Ассамблеи народа Казахстана Жамбылской области Наталья Перфильева.

Наиболее рационален, по ее мнению, другой подход. Для работающей молодежи и взрос­лых – это организация вечерних курсов казахского языка с гибким графиком и индивидуальным подходом.

– Тогда можно было бы для каждого индивидуально регулировать и количество часов, и длительность обучения, – предложила Наталья Перфильева. – Для учащихся – это организация летних языковых лагерей при учебных заведениях, ведь не сек­рет, что школьная программа больше ориентирована на перевод текстов (зачастую через Google), а не на их понимание и преодоление языкового барьера, что немаловажно.

Между тем есть и те, кто полностью поддерживает проект и не видит особых препятствий для его реализации.

– Думается, это хорошая идея, благодаря которой не только увеличатся ряды владеющих языком Абая, но и учитель и ученик узнают больше друг о друге, укрепят дружеские отношения, – уверена директор Жамбылского филиа­ла «Архыз» Республиканского общественного объединения «Карачаевцев и балкарцев-Бирлик» Леля Узденова.

По ее словам, около 80% карачаевцев и балкарцев знают государственный язык, многие прекрасно владеют им.

– Что касается меня, то я понимаю речь носителей языка, но, к сожалению, плохо говорю, – призналась Леля Узденова. – Думаю, если бы процесс обучения шел в обычных бытовых условиях, то язык осваивался бы гораздо эффективнее, нежели на занятиях. Ведь урок прошел, и если негде применить новый материал, со временем он забывается. Этого не скажешь о тех, кто попадает в языковую среду. Яркое подтверж­дение – те, кто живет в ауле, они учат язык быст­рее. Таких примеров много и среди карачаевцев, живущих по соседству с казахами. При этом я ни в коем случае не умаляю труд педагогов. Он очень важен и нужен. Я знаю немало учителей, уроки которых доступны и понятны, дают хороший результат. Просто, возможно, такой формат больше подходит для детей, а для взрос­лых легче учиться в соответствующей среде.

Председатель этнокультурного объединения дунган Жамбылской области «Вынхуа» Айша Идыбо находит озвученную идею весьма интересной, поскольку тоже склоняется к тому, что во время общения учить язык легче.

– В изучении языка большую роль играет среда. Если друзья будут общаться по-казахски, то тот, кто не знает языка, обязательно выучит его. У меня есть наглядные примеры. Мой двоюродный брат раньше совсем не знал казахского. Но благодаря тому, что стал работать с друзьями-казахами, научился говорить по-казахски. Мой сосед служил в армии, где большая часть сослуживцев – представители титульной нации. Вернувшись, он стал свободно говорить на языке Абая.

Свой эффект дают и курсы, организованные областным управлением по развитию языков в Кордайском районе. Там акцент делается на разговорную речь. После завершения обучения шесть сельских педагогов дунганской национальности, работающих в детском саду, перевелись в группы с казахским языком.

– Раньше не могла преодолеть языковой барьер, но после посещения курсов стала понемногу говорить. Пока понимаю не все, но начало уже положено, – сказала Айша Идыбо.

Все это в очередной раз подтверждает, что в деле изучения языка необходимы соответствую­щие условия для практического закрепления учебного материала. Так что проект, предложенный АНК Жамбылской области, может быть вполне рабочей моделью. Но для этого важно, чтобы его поддержали обе стороны – и потенциальные ученики, и носители казахского языка.

Популярное

Все
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Чем живет село с необычным названием и женщиной в акимах близ Нур-Султана
Эксперты высказались о курсе на дебюрократизацию в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 апреля
Как работает "зеленый коридор" по онкопомощи в Казахстане
Как легендарная актриса Любовь Орлова жила в Алматы во время Великой Отечественной войны
Легендарные спортивные победы выходцев Джезказганской области
Пилоты красивые, но сырые
Почему стоит посетить мемориальный комплекс Коркыта в Кызылординской области
У жителей Шымкента есть шанс отстоять землю, на которой был стадион
Как должна работать "четвертая власть" в Казахстане, рассказал эксперт
Специалисты дали советы казахстанским дачникам перед новым сезоном
Все дети похожи, будь они поколением 50-х или next
Ситуация с осведомленностью молодежи Казахстана по вопросам репродуктивного здоровья крайне критична
Забыли ребенка и оставили одного взаперти в детсаду в Косшы - видео
Список расширен: в каких еще топ-вузах смогут учиться по "Болашаку" казахстанцы
В саду повеяло весной
Сотрясение, перелом, ссадины: из детсада на экстренную операцию попал ребенок в Туркестанской области
Ұят емес – не стыдно!
Железнодорожный переезд временно закроют в Нур-Султане
14 апреля 2022
Премьер провел встречу с президентом Международной федерации тенниса
Казахскую школу открыли в Филадельфии
Возобновляются полеты между Атырау и Астраханью
Кариму Масимову продлили арест
Алпамыс Шаримов стал советником гендиректора ТРК Президента РК
Нурлан Коянбаев назначен креативным директором ТРК Президента РК
"Я это сделаю" – чемпион мира WBC бросил вызов Головкину
«Вторая Республика»: на площадке «TALQYLAU» обсудили обновление государственной модели
Канат Сейдгапбаров назначен заместителем Секретаря Совбеза РК
Сенаторы встретились с руководством Программы развития ООН в РК
Арестован директор компании "AlanParking" Мухтар Базарбаев
Морские пехотинцы на учении «Батыл Тойтарыс – 2022» вели бой в городе
Гость изнасиловал 4-летнюю девочку в Алматинской области
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана принял участие в заседании Военного комитета ОДКБ
"Не будет ни процветать, ни служить в таком виде": Илон Маск предложил купить Twitter
Фонд "Казахстан халкына" помог двум детям в лечении за рубежом
Токаеву рассказали о подготовке к VI саммиту СВМДА
Ержан Сарсенбай возглавил "Жасыл даму"
Учитель скончался во время сдачи тестирования в Алматы
МОН остановило работу Центрально-Казахстанской академии
14 апреля 2022
Законные и безопасные способы приумножения активов озвучили в МНЭ
КазНУ посетила делегация Европарламента
МНЭ: Пересмотр взаимоотношений с Россией не предполагается
"Смета пока не ясна" – МНЭ о средствах на создание новых областей в Казахстане
Когда внесут в Парламент проект нового закона "О СМИ", сообщили в Минюсте
Возврат государству акций "Казахтелекома" Кайратом Сатыбалды прокомментировал Минюст
Сколько средств было выведено из Казахстана за 30 лет – ответ главы МНЭ
Рабочий сорвался с пятиметровой высоты в Павлодарской области
Возобновляются авиарейсы из Ирана в Казахстан
Большегруз протаранил заграждение и приземлился на автомобили в Шымкенте – СМИ (видео)
Какие операции доступны клиентам дочерних российских банков в Казахстане
Назначен пресс-секретарь Президента Казахстана
Куляш Шамшидинова стала комиссаром Глобальной комиссии Азии по образованию
Бывший главный эколог Актюбинской области осужден за взятку
Резонансный законопроект о кибербуллинге и блокировке сетей вернули в Мажилис
Рассылку о распространении сибирской язвы прокомментировали в санэпидслужбе Туркестанской области
Сотрудников полиции задержал КНБ в Акмолинской области
Новым главой нацкомпании "КазМунайГаз" стал Магзум Мирзагалиев
"Халяль"-колбасу со свининой обнаружили на казахстанских прилавках
Семикилограммовая девочка родилась в Узбекистане

Читайте также

Қазақ тілі
Вначале было слово, а уже потом чин!
Қазақ тілі
Учим в садах и школах
Қазақ тілі
Язык улиц – зеркало грамотности
Қазақ тілі
Неподдельный интерес
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021