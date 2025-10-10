Духовный свет степи

Дата
49
Ирина Гончарова

В Тобыкты отметили 275-летие Бекета-ата

фото пресс-службы акимата Мангистауской области

В прошедшие выходные в местности Тобыкты, где стоит подземная мечеть святого Бекета-ата, съехались тысячи паломников и гостей со всего Казахстана и тюркского мира. Здесь, у подножия сакральных холмов, началось масштабное празднование 275-летия великого духовного наставника – Бекета-ата Мырзагулулы. Сотни юрт, аламан-байге, поэтические вечера и молитвы – Мангистау стал местом, где история ожила в единстве поколений.

Еще с рассвета в сторону Тобыкты тянулись вереницы машин, а на поле у мечети вырос целый аул из сотен юрт, украшенных орнаментами и флагами родов. Люди приезжали семьями, чтобы поклониться памяти святого и разделить праздничный ас – жертвенный обед.

Мечеть в Тобыкты, построенная сверстником Бекета-ата Бокеном Байсалом Мырзаболатулы, вновь стала центром духовного притяжения. Для многих жителей Мангистау и гостей региона участие в торжествах – не просто традиция, а акт благодарности за духовное наследие.

– Праздник необходим для единства и процветания страны. Бекет-ата – святой не только для Мангистау, но и для всех тюркских народов. Его феномен – в мудрости, милосердии и способности объединять людей. Недаром юбилей проходит в год, когда Актау назван столицей тюркского мира, и в преддверии Дня сотрудничества тюркоязычных стран, – отметил депутат Сената Парламента Дархан Кыдырали.

По его словам, значение личнос­ти Бекета-ата выходит далеко за рамки региональной истории – это символ преемственности духовных традиций, который объединяет современный Казахстан с великим наследием Ходжи Ахмета Ясауи и Шопана-ата.

Праздничная программа оказалась насыщенной и разноплановой – от духовных встреч до ярких спортивных состязаний и творческих вечеров.

Особое внимание привлекли традиционные скачки – аламан-байге – на приз Шопана-ата на дистанции 24 км. В них участвовали 32 скакуна из разных регио­нов страны.

– Байге проводится в честь памяти Бекета-ата. С каждым годом участников становится все больше, и дух состязаний только крепнет, – рассказал организатор Такырат Калдыбаев.

Победителем стал скакун семьи Умбетовых из Алматинской области, получившей главный приз – автомобиль Toyota Hilux. Второй завершила скачки лошадь Жулдыз семьи Ермухановых из Жанаозена, а третьим – питомец семьи Телекусовых из Акшымырау.

Зрители встречали всадников стоя – с аплодисментами и гордостью.

– Услышав топот скакунов и увидев силу наездников, мы почувствовали, что дух нашего народа по-прежнему высок. Это настоящий праздник единства и традиций, – поделилась впечатлениями жительница Актау Мейрамгуль Досыбаева.

Не менее зрелищными стали и соревнования по қазақ күресі в весовой категории до 70 кг. За главный приз – два миллиона тенге – боролись 17 спортсменов.

Первое место завоевал Сунгат Жубаткан из Актау, мастер спорта по дзюдо, самбо и қазақ күресі.

Вторым стал Адилет Жолакеш из Тущыкудука, а третье поделили Ыстыбай Айболат (Атырау) и Аслан Лес (Актау).

Главный секретарь соревнований Асхат Капанов отметил высокий уровень участников:

– Все борцы – опытные спорт­смены, чемпионы республиканских и международных турниров. Этот праздник спорта стал достойным подарком святому Бекету-ата.

Вечером того же дня в юртовом городке прошел поэтический вечер «Маңғаз өлке мақамдары», на котором звучали жыры, терме и народные песни в исполнении известных жырау.

Сцена, подсвеченная огнями и факелами, стала ареной, где переплелись история, мелодия и вера.

– Ас, посвященный нашему Ата, – это большое духовное событие. Я начал вечер кюем Карт­бая Калкаманулы «Күйбасы» и чувствовал, как публика слушает сердцем, – поделился кюйши Азирбай Оскинбаев.

Гости праздника признавались: этот вечер стал не просто концертом, а живым уроком духовности, где старинные жыры звучали так, будто написаны сегодня.

В рамках асa состоялась встреча известных деятелей культуры, науки, представителей духовенства, где звучали глубокие размышления о наследии святого и духовных основах человека.

Директор научно-исследовательского центра «Туран-Иран» КазНУ им. аль-Фараби Ислам Жеменей представил доклад о гармонии тела и духа в исламе:

– Тело и дух – основа человеческой сущности. Сознание – то, что отличает человека от других созданий. Нужно использовать дары мира во благо себе и ближним. Глубину постигаешь сердцем.

Внештатный советник Президента, общественный деятель Максат Скаков подчеркнул роль асa как символа объединения народа:

– Бекет-ата объединял потомков, зажигал в сердцах огонь милосердия. Адайцы всегда были опорой страны, знали порядок и силу слова. Его главное добро – в единстве народа.

Теолог Турали Кыдыр напомнил, что ата в казахской культуре – это не просто предок, а духовный ориентир, символ рода, который несет ответственность за потомков.

На протяжении двух дней в Тобыкты звучали жыры, кюи и молитвы. На площадках проходили встречи поколений, лекции, показ специально снятого фильма о жизни и пути Бекета-ата. Многие семьи установили юрты в честь своего рода.

– Я потомок Жайлау, одного из сыновей Бекета-ата. Мы поставили пять юрт – символ братства и памяти. Бекет-ата – это знаковая личность для всех казахов, – рассказал почетный гражданин Жанаозена Отебай Битиков.

Празднование 275-летия Бекета-ата стало не просто торжеством – это было восстановление связи времен, примером того, как народ чтит своих духовных учителей.

Мангистау в эти дни вновь показал себя духовным центром страны – местом, где пересе­каются вера, традиция и культура.

В часы заката, когда над степью поднимался дым от костров, в воздухе звучали слова благодарности и молитвы.

#Мангистауская область #Бекет-ата #Тобыкты

