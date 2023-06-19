Дулат Жекебаев освобожден от должности

Указы и распоряжения, Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Пост главы аппарата Минпросвещения он занимал полгода.

Фото пресс-службы Правительства РК

Приказом министра просвещения Жекебаев Дулат Шайкенович освобожден от должности руководителя аппарата Министерства просвещения Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РК, передает Kazpravda.kz.

Дулат Жекебаев трудовую деятельность начал учителем географии и истории сельской школы.

В 2001-2005 гг. работал заведующим отделом образования Осакаровского района Карагандинской области.

В 2005-2017 гг. — заместитель акима Осакаровского района; заместитель директора Департамента образования Карагандинской области; руководитель отдела образования Караганды.

В 2017-2019​ гг. — заместитель руководителя Управления образования Астаны.

В 2019-2022 гг. — заместитель председателя Комитета по охране прав детей МОН РК.

С ноября 2022 года работал руководителем аппарата Министерства просвещения РК.

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