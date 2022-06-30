Два человека погибли, семеро детей пострадали в ДТП в Карагандинской области

В автомобильной аварии в Карагандинской области погибли два человека, десять пострадали, семеро из них дети, передает Kazpravda.kz со ссылкой на eKaraganda.

ДТП произошло 28 июня на дороге Жараспай – Нура в 21:45 часов. В автомобиле Volkswagen Golf ехали сразу 11 человек: четверо взрослых и семеро детей 11, 8, 7, 6, 5, 3 и 2 лет.

За рулем был 25-летний парень. Он вез одну большую семью из поселка Нура в аул, когда прямо на мосту на встречную полосу вылетела машина Honda Odyssey под управлением 58-летнего жителя области. Произошло лобовое столкновение.

Оба водителя погибли, а вся большая семья сейчас находится в больнице, дети в реанимации.

О том, как произошла авария, рассказал один из пострадавших – 37-летний отец детей. Из поселка в аул их подвозил знакомый односельчанин. С ним ехала его 33-летняя жена, 19-летний брат жены и семеро их детей.

«Мы ехали из Нуры в аул. За рулем был парень, мы из одного аула. Дети же, в основном, маленькие же. На встречную полосу выехала машина. Водитель то ли пьяный был, то ли уснул. Прямо на мосту, прямо перед нами пошел на нас. Свернуть было некуда. С одной и с другой стороны – перила моста и река. Произошло столкновение», – вспоминает пострадавший.

Отец детей рассказал, что до сих пор точно не знает о состоянии членов семьи. Он также лежит в больнице, у него переломы ребер и носа. Дети после операций и находятся в реанимации, к ним не пускают. Знает, что у детей множественные переломы. Вчера видел жену. Она до сих пор находится без сознания, у нее травма головы и сотрясение мозга.

«Факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение», – сообщает пресс-служба Департамента полиции Карагандинской области.