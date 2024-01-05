Два мешка с наркотиками изъяли в Туркестанской области

На 601 км трассы Западный Китай - Западная Европа полицейские остановили автомобиль. В его багажнике были обнаружены два мешка с наркотиками, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

Как сообщает информационный медиапортал МВД, изъятые вещества направили на экспертизу, согласно которой наркотиком оказалась высушенная марихуана, весом около 40 кг. Подозреваемым оказался житель Жамбылской области.

«Факт незаконной перевозки наркотиков зарегистрировали по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». Мужчина водворен под стражу», — прокомментировали в правоохранительных органах.

В полиции добавили, что проводится расследование и выясняются все обстоятельства, а также каналы поставки наркотиков.