Два международных наркоканала ликвидировали в Казахстане

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Из незаконного оборота изъято 20 кг синтетических наркотиков

Фото: KНБ РК

КНБ совместно с компетентными органами России и Кыргызстана проведены две спецоперации по ликвидации международных наркоканалов, сообщает Kazpravda.kz 

В результате совместных действий на территории указанных стран были задержаны четыре участника преступной группы, осуществивших оптовую реализацию наркотиков.

Из незаконного оборота изъято 20 кг синтетических наркотиков.

Мероприятия по нейтрализации международных каналов наркотрафика продолжаются.

 

#КНБ #ликвидация #синтетика #наркоканал

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