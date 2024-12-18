Два поезда столкнулись под Мурманском

Фото: МЧС России / ТАСС

При прибытии на станцию Княжая в Мурманской области произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск - Санкт-Петербург с вагонами грузового поезда. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах региона, передает Kazpravda.kz

Отмечается, что в пассажирском поезде ехали 326 человек.

«Восемь пострадавших», - сказал собеседник агентства.

В оперативных службах сообщили об увеличении числа пострадавших до 10, трое из которых находятся в тяжелом состоянии, а затем в МЧС объявили о 14 пострадавших.

Работы на месте происшествия продолжаются.