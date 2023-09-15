Два поезда столкнулись в Чехии, есть раненые

В Чехии столкнулись пассажирский и грузовой поезда, три человека ранены, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

Фото: kazpravda.kz

Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в четверг в районе чешского города Млада-Болеслав (на северо-западе страны), легкие ранения получили три человека, сообщила журналистам представитель скорой помощи Моника Новакова.

"Неподалеку от города Млада-Болеслав во второй половине дня четверга столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Судя по всему, машинист пассажирского поезда не заметил знака "Стоп!" и выехал навстречу грузовому составу. В пассажирском поезде находились 37 человек, трое из них получили легкие ранения, всем им медиками оказана необходимая помощь, после чего они были доставлены в одну из больниц города Млада-Болеслав", - сказала Новакова.

В свою очередь, представитель железнодорожного ведомства Душан Гавенда сообщил журналистам, что движение по трассе местного значения Млада-Болеслав – Нимбурк остановлено приблизительно до 22.00 (02.00 по времени Астаны), на шоссе введены дополнительные автобусы. Полиция и железнодорожники приступили к расследованию причин происшествия.