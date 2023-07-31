Два суперлуния ожидаются в августе

Общество, В мире
72

В августе произойдут два суперлуния подряд, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.  

Фото: kazpravda.kz

Под этим термином понимают феномен, когда полная луна находится в ближайшей к Земле точке. В этот момент она кажется на 14% больше и на 30% ярче, чем в своей самой отдаленной позиции.

Первое суперлуние произойдет 1 августа, а второе — 30-го. Так как лунная фаза длится 29,5 дня, два суперлуния в течение одного месяца происходят довольно редко. Второе полнолуние при этом принято называть голубой луной.

Астрономы отмечают, что во время суперлуния даже при помощи простейших биноклей и телескопов можно обнаружить на луне ее моря и лучи кратеров при условии, что будет хорошая погода.

Метеорный поток Персеиды достигнет максимума активности в ночь на 12 августа, его можно будет наблюдать при благоприятных погодных условиях. Ожидается до 100 метеоров в час, или 1–2 метеора в минуту.

Помимо этого в 2023 году ожидаются солнечное затмение 14 октября и лунное — 28 октября. Из крупных метеорных потоков лучшими для наблюдений станут Лириды, Персеиды и Геминиды.

#Луна #планета #небо #суперлуние

Популярное

Все
В рабочем поселке Белоусовка надеются на упрощение порядка передачи месторождений новым инвесторам
Более ста жителей Темиртау пришли на выездной прием граждан с участием акима Карагандинской области
Новые рабочие места создают в области Абай
В Атырауской области решено дополнительно установить 31 единицу системы оповещения о ЧС
В Риддере горная речка изменила цвет из-за загрязнения отходами горно-обогатительного производства
Чей родник?
Ежегодно в Казахстане регистрируется более ста преступлений, связанных с торговлей людьми и эксплуатацией
За пять лет, с тех пор как Туркестан стал областным центром, около 10 тыс. семей получили жилье
Более трех тысяч гектаров травы выгорело в степных пожарах в области Улытау
Квот для казахстанских товаров добиваются предприниматели Северо-Казахстанской области
Моя вода – мое богатство
Взывая к чуду
Прочь руки от детей!
О состоянии казахстанцев после ДТП в Турции рассказали в МИД РК
…И особый статус журналистов
Мужчина остался без ноги после отдыха на Алаколе
Проблемы Атырау на контроле
Жаркий сезон села Байтерек
Отличный старт и большие надежды
Выдающийся ученый, организатор науки и образования
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
150 детишек, победивших онкологию и прошедших трансплантацию органов, приехали со всего Казахстана в Астану для участия во вторых республиканских Играх чемпионов
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
По мнению участников I Международного форума медиа и туризма, СМИ играют немаловажную роль в развитии туриндустрии
Гражданин Турции пнул 4-летнюю девочку в ТРЦ в Алматинской области (видео)
В столице заработал Центр приема граждан, одной из ключевых задач которого станет создание новой среды взаимодействия государства и граждан
Арестован гражданин Турции, пнувший маленькую девочку в ТРЦ в Алматинской области
Казахстанские предприниматели из Мангистау впервые примут участие в международном конкурсе сыров
В 5-метровый колодец упала пенсионерка в Кызылординской области
В Коксуском районе официально открыли арбузный сезон, дружно съев почти тонну сочных бахчевых
Танцевальный ансамбль «Айгөлек» вернулся из Пинето (Италия) победителем международного фестиваля Paradise Holiday
В Кызылорде прямо в областной детской больнице организовали обряд тұсау кесер для ребенка, которому медики спасли жизнь
Более 22 млн тенге отдала вымогателям жительница Аксу
Полсотни мячей намеревался закупить спортклуб, планируя выложить за них 2,5 млн тенге бюджетных средств
С начала года бруцеллез диагнос­тирован у 58 жителей области Жетысу
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Макрон покинул брюссельский саммит ЕС из-за непрекращающихся беспорядков во Франции
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"

Читайте также

6 млн тенге ущерба: уезжал с неоплаченными товарами на глаз…
Мужчина остался без ноги после отдыха на Алаколе
Резкий рост случаев лихорадки денге зафиксирован в Индии
Автомобиль загорелся на заправке в Актау: пострадал водитель

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]