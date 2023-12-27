Два вагона с металлоломом похитил работник предприятия в Караганде

Общая сумма ущерба составила 8,5 млн тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД.

Фото: Polisia.kz

Как сообщается, в департамент полиции Караганды обратилось руководство ТОО, занимающееся металлургическим производством. Правоохранители выяснили, что неизвестный с помощью тепловоза похитил два грузовых вагона с металлоломом.

Полицейские предположили, что к краже причастен кто-то из работников предприятия. Версия вскоре подтвердилась.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний мужчина, составитель поездов ТОО. Он дал признательные показания. По словам задержанного, его ввели в заблуждение, поэтому он дал указание машинисту тепловоза доставить вагоны в один из пунктов», — рассказали в правоохранительных органах.

Также в полиции добавили, что в дальнейшем злоумышленник предполагал использовать похищенный металл в собственных целях.

Ведется досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража».