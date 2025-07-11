Два «золота» завоевали казахстанцы на молодежном ЧА по греко-римской борьбе
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Победителями турнира стали Темирлан Турдакын и Диас Сейиткалиев
С 9 по 10 июля в Бишкеке прошёл молодёжный чемпионат Азии по греко-римской борьбе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
По итогам соревнований казахстанские борцы завоевали четыре медали, две из которых — золотые.
В весовой категории до 87 кг первое место занял Темирлан Турдакын. Также чемпионом Азии среди молодежи стал Диас Сейиткалиев в категории до 82 кг.
Омар Дюсенбек завоевал серебряную медаль в весе до 77 кг, а Мусан Ерасыл завершил соревнования с бронзой в весе до 55 кг.