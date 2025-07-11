Фото: пресс-служба НОК РК

С 9 по 10 июля в Бишкеке прошёл молодёжный чемпионат Азии по греко-римской борьбе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

По итогам соревнований казахстанские борцы завоевали четыре медали, две из которых — золотые.

В весовой категории до 87 кг первое место занял Темирлан Турдакын. Также чемпионом Азии среди молодежи стал Диас Сейиткалиев в категории до 82 кг.

Омар Дюсенбек завоевал серебряную медаль в весе до 77 кг, а Мусан Ерасыл завершил соревнования с бронзой в весе до 55 кг.