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Две ратификации и один запрос

Лаура Тусупбекова

На пленарном заседании Сената под председательством спикера Парламента РК Маулена Ашимбаева депутаты одобрили два международных документа, важность которых продиктована внешнеполитическими факторами. Прозвучала на пленарном заседании и информация чрезвычайной важности для внутренних дел нашей страны – сенатор Нуржан Нурсипатов в своем депутатском запросе выражает тревогу в связи с ни много ни мало приватизацией объектов оборонно-промышленного комплекса.

Так, Сенат ратифицировал Договор между Республикой Казахстан и Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море. Договор совершен в Ашхабаде 25 октября 2021 года, его цель – определение прохож­дения линии государственной границы между Казахстаном и Туркменистаном на Каспийском море, разграничивающей их территориальные воды и смежные участки рыболовных зон.

Принятие договора устранит возможные предпосылки для возникновения споров с Турк­менистаном касательно разграничения дна Каспия между двумя государствами, повысит инвестиционную привлекательность казахстанского сектора дна Каспийского моря и обеспечит благоприятные условия для реализации суверенных прав на недропользование и промысел водных биологических ресурсов.

Договор завершит процесс делимитации государственной границы Республики Казах­стан на южных рубежах и станет первым в истории документом, юридически закрепляющим государственные границы на Кас­пийском море между прибрежными государствами, говорится в заключении к документу.

Как отметил председатель Сената, документ разработан с целью определения линии государственной границы между Казахстаном и Туркменистаном по Каспийскому морю и разграничения рыбопромысловых зон.

– Закон позволяет завершить процесс делимитации государственной границы между Казахстаном и Туркменистаном, юридически закрепив государственные границы на Каспии. Закон будет способствовать дальнейшему укреплению добрососедских отношений между двумя странами и развитию взаимовыгодного сотрудничества, – отметил Мау­лен Ашимбаев.

Также депутаты Сената приняли Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части пенсионного обеспечения должностных лиц и сотрудников Евразийской экономической комиссии и Суда Евразийского экономического союза, являющихся гражданами Российской Федерации». Протоколом предусматривается обеспечение должностных лиц и сотрудников комиссии и Суда Евразийского экономического союза, являющихся гражданами Российской Федерации, правом на назначение в соответствии с законодательством Российской Федерации пенсии за выслугу лет. Он вступает в силу с даты получения Евразийской экономической комиссией, являющейся депозитарием договора о Евразийском экономическом союзе, последнего письменного уведомления о выполнении государствами – членами Евразийского экономического союза внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Как пояснила в своем содокладе сенатор Ляззат Калтаева, внесение изменения в договор инициировано российской стороной. Документом предусматривается увеличение требуемого стажа государственной службы, необходимого для получения пенсии за выслугу лет, и исключение дискриминации должностных лиц и сотрудников органов ЕАЭС – граждан Российской Федерации в зависимости от того, с какого вида государственной службы они пришли в органы ЕАЭС.

В настоящее время протокол ратифицирован в Республике Армения. Остальные члены ЕАЭС – Республика Беларусь, Кыргызская Республика и Российская Федерация – завершают рассмотрение в ближайшее время.

О том, что в стране выставляются на торги объекты оборонного назначения, сенатор Нуржан Нурсипатов говорил ранее, когда направлял запрос в Правительство по теме национальной безо­пасности, в котором предлагал принять меры к попыткам приватизации предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также установления запрета на принятие решений, которые могут привести к утрате конт­роля государства над оборонной промышленностью.

Так, в списке приватизации значится Петропавловский завод тяжелого машиностроения, на технологическую модернизацию которого в течение 2018–2020 годов из бюджета было выделено 4,4 млрд тенге. Приватизации также подлежит оборонное предприятие АО «Тыныс» в Кокшетау, имеющее на протяжении ряда лет устойчивую динамику роста.

По информации сенатора, на торги выставляются прибыльные предприятия или компании, уставной капитал которых в течение предыдущих лет пополнялся исключительно за счет бюджета страны.

– И на сегодня процедура поз­воляет в случае признания торгов несостоявшимися реализовать их по цене вдвое дешевле оценочной стоимости. Назрела необходимость поддержать оборонные предприятия, в первую очередь в которых степень локализации составила 50 и более процентов. Так, завод по производству бронированной техники «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» довел долю казсодержания до 70%, осуществил трансферт технологий и является единственным в Цент­ральной Азии производителем колесной бронированной техники. Однако предприятие лишено дальнейшего развития ввиду отсутствия единой госполитики по приобретению и обслуживанию бронетехники. На протяжении нескольких лет с заводом то заключался меморандум о сотрудничестве с военным ведомством о приобретении бронетехники, то эти намерения пересматривались, – констатировал Нуржан Нурсипатов.

В этой связи сенатор требует пересмотреть планы по приватизации полностью либо частично, сохранив над ними государственный контроль. Также озвучена инициатива выработать единую государственную политику в части приобретения вооружения и военной техники в рамках государственного оборонного заказа, приоритетом в которой является поддержка и развитие собственного оборонно-промышленного комплекса.

Как известно, с некоторых пор парламентарии имеют право вызывать представителей Правительства для заслушивания ответов на депутатские запросы на пленарные заседания. Думается, что запрос сенатора Нуржана Нурсипатова как раз этот случай.

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