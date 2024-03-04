Две спецкассы для транспортных карт закроют в Астане

Подробнее об этом рассказали в транпортной компании CTS, сообщает Kazpravda.kz
По информации акимата Астаны,
- с 14 марта закрывается касса в здании Столичного цирка по адресу: пр-т Кабанбай батыр, 5,
- с 28 марта – касса в ТД «Евразия» по адресу: ул. Петрова, 24.
Центральная касса, а также те, что расположены на автовокзале «Сапаржай», работают в штатном режиме.
В городской администрации пояснили, что новая система оплаты проезда в Астане предоставляет возможность удаленно и мгновенно пополнять баланс транспортных карт без посещения специализированных касс.
— Моментальное пополнение доступно через банковское приложение Kaspi.kz. С другими банками проводятся интеграционные работы. Также в ближайшее время дополнительно сообщат о возможности моментального пополнения транспортных карт через платежные терминалы в торговых точках столицы, — говорится в официальном сообщении.