Две спецкассы для транспортных карт закроют в Астане

Подробнее об этом рассказали в транпортной компании CTS, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации акимата Астаны,

- с 14 марта закрывается касса в здании Столичного цирка по адресу: пр-т Кабанбай батыр, 5,

- с 28 марта – касса в ТД «Евразия» по адресу: ул. Петрова, 24.

Центральная касса, а также те, что расположены на автовокзале «Сапаржай», работают в штатном режиме.

В городской администрации пояснили, что новая система оплаты проезда в Астане предоставляет возможность удаленно и мгновенно пополнять баланс транспортных карт без посещения специализированных касс.