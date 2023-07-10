Движение для автомобилей ограничат в районе Дома министерств из-за строительства LRT

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Как сообщили в пресс-службе ТОО "City Transportation Systems", в рамках подготовки территории строительства линии LRT проводятся работы по переустройству инженерных сетей вдоль улицы Сыганак в районе Дома министерств и Центрального концертного зала "Казахстан".

"В этой связи вводится частичное ограничение движения автотранспорта от улицы Сыганак в районе моста через реку Есиль в сторону ЦКЗ "Казахстан" и Дома министерств с 10 июля до 15 августа 2023 года", – уточнили в CTS.

Напомним, 31 января 2023 года на совещании по вопросам развития столицы глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил реализовать проект LRT.

"Я уже говорил, что проект LRT был в основном ошибочным. Но сейчас у нас нет другого выбора. Мы должны реализовать этот проект. Если мы остановим строительство LRT, то убытки будут еще больше. Другой альтернативы нет", – заявил президент РК.