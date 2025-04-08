Движение к справедливости и здоровью

Здравоохранение
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Насихат Оркушпаева

В Астане презентована масштабная программа «Центральная Азия, свободная от туберкулеза»

фото предоставлено организаторами

Одним из серьезных недугов является туберкулез, особенно его лекарственно-устойчивая форма. Медики признают, что в борьбе с этим заболеванием не обойтись без совместных усилий. В стенах Медицинской школы Назарбаев Университета представители странового офиса ВОЗ, министры здравоохранения Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана подписали важный документ – инициативу «Цент­ральная Азия, свободная от туберкулеза».

Дамира заболела туберкулезом в 16 лет. Чтобы побороть недуг, ей пришлось приложить немало усилий. Битва была нелегкой. Благодаря государственной политике (лечение проводится на бесплатной основе в рамках гарантированного объема медпомощи), врачебной поддержке, медикаментам девушке удалось победить заболевание. Своей успешной историей она поделилась с участниками встречи. Ее опыт доказывает, что своевременное диагностирование, выявление болезни и грамотное лечение способны спасти многие человеческие жизни.

– Запуск инициативы «Цент­ральная Азия, свободная от туберкулеза» – это важный момент в истории нашего региона, веха на пути к искоренению одного из древнейших, но, увы, все еще актуальных инфекционных заболеваний. Туберкулез и его лекарственно-устойчивые формы продолжают представлять серьезную угрозу для Центральной Азии. Регистрируется почти 35 тысяч новых случаев туберкулеза ежегодно, более 8 тысяч – с множественной лекарственной устойчивостью. Эти цифры – не просто статистика. За каждой из них стоят человеческая судьба, семьи и даже целые народы. Сегодня мы говорим не только о проблеме, но и о решениях. Инициатива предлагает именно то, что нам нужно: объединенное региональное видение, скоординированные действия, современные технологии, инвестиции в людей и, главное, политическую волю, – сказала в приветственном слове министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова.

По словам главы министерства, наша страна уже доказала свою приверженность борьбе с туберкулезом. Проводится комплексное реформирование противотуберкулезной службы, расширены доступы к современным методам быст­рой диагностики заболевания, новым препаратам и коротким, полностью пероральным схемам лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза, улучшена амбулаторная модель лечения, усилена профилактическая работа.

– Мы выступаем за внедрение инноваций, развитие цифровых решений, усилили эпидемиологический надзор за туберкулезом. Но мы понимаем, как сложно победить болезнь в одиночку. Поэтому поддерживаем региональную координацию, обмен опытом и интеграцию усилий через эту инициативу, сотрудничество с братскими странами Центральной Азии. Сегодня мы запускаем не просто стратегию, а целое движение к справедливости, здоровью, свободе от туберкулеза. Мы – страны Великого шелкового пути. Нас связывают не только география и история, но и глубокие традиции взаимопомощи. Сегодня, как и столетия назад, мы объединяемся – теперь уже не караванами, а ради жизни и здоровья, ради общей цели построить регион без туберкулеза, безопасный, устойчивый и справедливый для каждого. Я уверена, с вашей поддержкой и с нашей общей решимостью это достижимо, – отметила Акмарал Альназарова.

О том, что Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан гордо стоят на древнем Великом шелковом пути – символе обмена и обучения, говорил и глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

– Сегодня наступает момент, который определит здоровье будущих поколений по всей Цент­ральной Азии. Идет возрождение исторического духа, правда, не посредством торговли, а через солидарность в области общественного здравоохранения. Центральную Азию объединяют глубокие исторические связи, общие ценности и осознание необходимости коллективных действий. Вы сохраняе­те богатые традиции, унаследованные от предков. И теперь вы вместе несете эту силу вперед, в будущее без туберкулеза. В 2018 году в Астане страны уже выразили твердую приверженность первичной медико-санитарной помощи, и сейчас мы собрались здесь снова, чтобы подтвердить нашу приверженность, на этот раз – положить конец недугу и лекарственно-устойчивому туберкулезу в Центральной Азии к 2030 году и добиться ощутимого прогресса к 2027-му, – обозначил планы Ханс Клюге.

В рамках панельной сессии участники встречи обсудили вопросы противодействия заболеванию в их странах. Особый интерес вызвал опыт Турции. Там очень серьезно подходят к темам профилактики, выявления недуга, а также к привлечению ответственности тех, кто отказывается от лечения. Уклонистов заставляют получать медпомощь в судебном порядке. Аналогичная процедура, к слову, действует и в нашей стране. Более того, в ближайшие пару месяцев, по словам министра здравоохранения Казахстана, в стране будет создан Национальный научно-исследовательский центр инфекционных болезней, в котором появится и противотуберкулезная служба.

– Призываю коллег из стран Центральной Азии определить данную структуру центром по борьбе с туберкулезом при поддержке ВОЗ и сделать его площадкой лучших практик. У нас имеются серьезная материально-техническая база, лаборатория, научный потенциал, – обратилась к собравшимся министр здравоохранения РК.

Упомянутая инициатива будет способствовать разработке практических решений, ориентированных на конкретные страны, включая национальное стратегическое планирование, содействию межгосударственному сотрудничеству и обмену информацией. В ее рамках предусмотрены укрепление предоставления качественных услуг по борьбе с туберкулезом через первичную медико-санитарную помощь и программы на уровне сообществ, поддержка внедрения инновационных медицинских услуг на всех этапах лечения туберкулеза, содействие межгосударственному сотрудничеству и глобальной повестке в области безопасности здравоохранения.

#Астана #программа #презентация #туберкулез

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