Движение на двух проспектах Астаны ограничат в связи со строительством LRT

Столица
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Гостей и жителей столицы просим заранее планировать маршрут передвижения, передает Kazpravda.kz

фото Игоря Бургандинова

В связи с проведением работ по строительству LRT на некоторых участках дорог планируется ограничение движения, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

Согласно плану производства работ по строительству LRT:

- С 21:00 часов 20 апреля по 25 сентября, для строительства надземного пешеходного перехода на станции 113 от Дома министерств, планируется полное ограничение движения правостороннему съезду с ул.Сыганак на проспект Мангилик Ел (в сторону ул. Достык) для транспорта движущегося со стороны моста Арыс.

- С 22:00 часов 22 апреля по 20 сентября, в связи с проведением работ по возведению фасада здания станции 106, на участке пр. Кабанбай батыра от стелы «Астана Жұлдызы» не доезжая ул. Хусейн бен Талала будет ограничено движение транспорта путем сужения проезжей части дороги с трех полос в одну полосу.

Гостей и жителей столицы просим заранее планировать маршрут передвижения, а также приносим извинения за временные неудобства.

#столица #Астана LRT #ремонт дорог

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