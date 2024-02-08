Движение пригородных автобусов приостановили в Астане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации столичной транспортной компании СТS, из-за ухудшения погодных условий и закрытия трасс движение пригородных маршрутов временно остановлено в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Напомним, сегодня также учеников 0-9 классов второй смены перевели на дистанционку в связи с ухудшением погодных условий.

– По данным РГП «Казгидромет», сутки 8-9 февраля в Астане ожидаются метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. В связи с объявленным штормовым предупреждением ДЧС Астаны призывает жителей и гостей столицы прислушиваться к рекомендациям специалистов, быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях, – предупредили в столичном акимате.

Также, в связи с ухудшением погодных условий, в департаменте полиции Астаны обратились к астанчанам.